تولیدات کشاورزی گلستان با تهدید مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد شاکری عصر دوشنبه درجلسه علنی این شورا تصریح کرد: استان گلستان، یکی از قطب های کشاورزی کشورمحسوب می شود و منبع درآمد اکثرمردم این استان از طریق کشاورزی است.

وی، عدم رسیدگی به وضعیت کشاورزی را موجب نابودی اقتصاد منطقه دانست و اظهار داشت: با توجه به کمبود بارندگی و کاهش منابع زیرزمینی آب، باید این بحران را مدیریت کرد.

به گفته شاکری، احداث آب بندان، مرمت و بازسازی آب بندان های قدیمی، احداث کانال های انتقال آب به صورت بتن می تواند در آبیاری زمین های کشاورزی مفید باشد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان، فرهنگ سازی مصرف بهینه و اطلاع رسانی کاهش منابع آبی به مردم از طریق رسانه ها را عامل مهمی درجلوگیری از هدررفت آب دانست.

دراین جلسه عضو دیگرشورای اسلامی شهرستان گرگان، ازعدم استقبال کشاورزان ازطرح یکپارچه سازی زمین های کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: درخصوص این طرح علاوه بر فرهنگ سازی باید از اعتبارات دولتی هم هزینه شود.

حسن مدرس زاده افزود: برای بحران کمبود آب در تابستان سال آینده باید تمهدیدات جدی اتخاذ شود، چرا که عمده فعالیت اقتصادی مردم منطقه برپایه کشاورزی است.

عضو دیگرشورای اسلامی شهرستان گرگان هم تشویق کشاورزان به استفاده از آبیاری قطره ای را گامی درجهت صرفه جوئی مصرف آب برشمرد و گفت: احداث سد بتنی جدید می تواند نسبت به ذخیره سازی آب در ایام بارندگی کمک کند.

عباسعلی رستاقی، با اشاره به آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها از مردم و مسئولان خواست تا با دولت در جهت ایجاد تحول بزرگ اقتصادی کشورهمراه شوند.