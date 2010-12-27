جلسه استیضاح نخست وزیر کویت غیر علنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "جاسم الخرافی" گفت : جلسه استیضاح ناصر الصباح نخست وزیر که به درخواست "مسلم البراک"، "جمعان الحربش" و"صالح الملا" صورت می گیرد به صورت غیر علنی برگزار می شود.

وی درباره تدابیر امنیتی در اطراف پارلمان افزود: اختیارات من به داخل پارلمان خلاصه می شود و اتخاد تدابیر در خارج آن در حیطه اختیارات ما نیست و دولت دراین باره تصمیم گیرنده است.

الخرافی تاکید کرد: همه باید به قانون پایبند باشند و با نیروهای امنیتی همکاری لازم را به عمل آورند و هر گونه اعتراض یا حمایتی باید به دور از خشونت باشد، زیرا همه می توانیم که به طرح دیدگاهایمان بدون توسل به خشونت بپردازیم.

رئیس پارلمان اظهار داشت : نیروهای امنیتی وظیفه خود را انجام می دهند همه باید ضمن همکاری با این نیروها از اقدامات تشنج آفرین درهنگام طرح دیدگاه پرهیز کنند.

وی گفت: این اولین و آخرین استیضاح نخواهد بود و امیدواریم که این استیضاح به روش صحیح صورت گیرد و منجر به بی ثباتی و فتنه در کشور نشود.

شایان ذکر است که مخالفان دولت کویت اخیرا طرح استیضاح ناصر الصباح نخست وزیر این کشور را به پارلمان ارائه داده اند که قرار است فردا این استیضاح برگزار شود.