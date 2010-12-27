کارت ملی دارای 50 اطلاعات هویتی فرد است

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه روز دوشنبه در آیین تجلیل از حوزه پژوهش و افتتاح سامانه یادگیری الکترونیکی با عنوان این مطلب که سازمان ثبت احوال کشور در اجرای طرح تحول اقتصادی نقش اساسی ایفا کرد افزود: این سازمان توانست اطلاعات جمعیتی همه افراد کشور را به مراکز تصمیم گیر در اجرای طرح تحول اقتصادی قرار دهد به طوری که همه افراد جامعه از مزایای طرح تحول اقتصادی بهره مند هستند.

وی تاکید کرد: اگر اطلاعات صحیح و جامع باشد باعث برنامه ریزی کامل می شود و کوچکترین خدشه ای به جامعه وارد نمی شود.

سلطانخواه با بیان اینکه بسیاری از برنامه ریزیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بر مبنای یک سری اطلاعات و آمارهای درست است، تصریح کرد: انتشار اطلاعات، داده ها و آمارهای جمعیتی از سوی سازمان ثبت احوال می تواند مورد تحلیل دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

وی ثبت ازدواج، طلاق، ولادت و وفات را یکی از وظایف مهم این سازمان برشمرد و گفت: صدور کارت ملی توسط سازمان ثبت احوال کار ارزشمندی بود که اطلاعات هویتی همه افراد به صورت یکپارچه با کد ملی در همه دستگاهها قابل شناسایی است.

سلطانخواه ، صدور کارت هوشمند ملی را کار بزرگی خواند و گفت: این کارت می تواند 50 اطلاعات هویتی فرد را در خود داشته باشد.