برکناری وستروله از ریاست حزب دموکرات آزاد آلمان جدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، در پی نارضایتی مردم آلمان از عملکرد حزب دموکرات آزاد (FDP)، مقامهای این حزب به دنبال یافتن گزینه ای برای جانشینی "گیدو وستروله" هستند.

در همین رابطه "آندره آس پینک وارت" قائم مقام حزب دموکرات آزاد خواستار انتخاب فرد مناسبی به سمت رهبری این حزب شده است. وی در گفتگو با "فایننشال تایمز" تاکید کرد که این اقدام نه تنها اقدامی مخرب نیست، بلکه می تواند به حضور حزب در قدرت کمک کند.



پینک وارت همچنین از سران حزب خواست که اگر خود را تواناتر از "گیدو وستروله" رهبر کنونی می دانند و فکر می کنند که عملکردی بهتر از وی خواهند داشت، برای این سمت نامزد شوند.

در همین حال "فرانک والتر اشتاین مایر" رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان ضمن انتقاد از عملکرد وستروله در ریاست حزب دموکرات آزاد شانس وی برای ماندن در این سمت را بسیار اندک ارزیابی کرد.

رهبر مخالفان دولت آلمان همچنین تاکید کرد که وستروله نتوانسته به انتظارات رای دهندگان پاسخ داده و وعده های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند. به گفته اشتاین مایر،هر فردی به عنوان رهبر یک حزب فرصتی طولانی برای اثبات توانایی خود و رفع نگرانیها دارد، اما در مورد وستروله این فرصت به پایان رسیده است.

گفتنی است پس از ناتوانی حزب سوسیال دموکرات در کسب اکثریت آرا در آخرین انتخابات پارلمانی آلمان، حزب دموکرات مسیحی به رهبری "آنجلا مرکل" و با ائتلاف با حزب دموکرات آزاد، دولت این کشور را تشکیل داده و وزارت امورخارجه را به وستروله سپرد.