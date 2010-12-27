مسیر متروی فرودگاه پیام کرج در اسرع وقت راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو شامگاه دوشنبه در جلسه ای که با حضور مسئولان منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در این فرودگاه برگزار شد، افزود: فرودگاه پیام یکی از مهمترین مراکز تعیین کننده در استان البرز است که قابلیتهای فراوانی در این فرودگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: توانایی حمل بالای بار و پتانسیل جابجایی مسافر از موارد و جنبه های مثبت این فرودگاه بین المللی لست و باید تلاش خود را افزایش دهیم تا همه این موارد به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد.

آجرلو بیان کرد: یکی از ضرورتها در خصوص فرودگاه بین المللی پیام این است که راه دسترسی به این فرودگاه در زمینه های مورد نیاز فراهم شود و در صورت امکان، مترو به این منطقه برسد تا مسافران بتوانند از روشهای ممکن به این فرودگاه دسترسی یابند.

احداث بزرگراه تا پیام با جدیت از سوی دستگاه های ذیربط دنبال شود

نماینده کرج در خانه ملت گفت: همچنین لازم است احداث بزرگراه تا فرودگاه پیام با جدیت از سوی دستگاه های ذیربط دنبال شود و دراین زمینه از اداره کل راه و ترابری استان البرز انتظار همکاری و تعامل مطلوب داریم.

وی اضافه کرد: کلنگ زنی پروژه احداث بزرگراه تا پیام یکی از مهمترین موارد است که تحقق آن گام مثبتی در راستای احداث و تکمیل این پروژه خواهد بود و عملی شدن این بخش از کار، نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت.

آجرلو افزود: البته نباید تنها به کلنگ زنی توجه و همه تلاش خود را معطوف این امر کنیم بلکه باید احداث، پیشروی و تکمیل این پروژه را نیز جزو برنامه های عملی خود قرار دهیم و تلاشها در این خصوص تا رسیدن به نتیجه مطلوب تداوم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است شکوفایی ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام با جدیت دنبال شود و دستگاه ها در این خصوص، همکاری و تعامل مطلوب خود را تا رسیدن به نتایج مطلوب ادامه دهند.

راه اندازی کارگو در پیام دنبال شود

نماینده کرج در خانه ملت اضافه کرد: یکی از برنامه ها در خصوص پیام، راه اندازی کارگو در منطقه است ضمن اینکه زیرساختهای لازم برای تحقق این امر فراهم شده و به این ترتیب، بخشی از کار صورت گرفته است.

آجرلو گفت: باید به یاد داشته باشیم که هواپیماهای غول پیکر در پیام ظرف مدت کوتاهی بارگیری می کنند ضمن اینکه در این منطقه، گمرک و آزمایشگاه نیز وجود دارد که این امر بسیار مطلوب است.

وی افزود: لازم است همه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل فعالیتهای وارداتی و صادراتی از منطقه پیام و فرودگاه پیام انجام شود و موانع و مشکلات موجود در این خصوص از سر راه برداشته شود.