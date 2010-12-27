9دی اوج بصیرت و حضور در صحنه ملت ولایتمدار ایران اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این بیانیه آمده است: نهم دی ماه سال 88 به عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور ایران پیام ولایت مداری ملت ایران را به جهانیان فریاد زد و مردم با حضور پرشکوه وخود جوش در راهپیمایی عظیم نشان داد که توطئه ها و نقشه های استکبار جهانی نخواهند توانست حرکت آنها را در ادامه راه شهدا و امام شهیدان لحظه ای کند و یا متوقف کند

در بخشی از این بیانیه آمده است: در آستانه قیام تاریخی و حماسی 9 دی ملت ایران قرار داریم، قیامی که اوج بصیرت و حضور در صحنه ملت ولایتمدار ایران اسلامی بود که حقیقتا چشم فتنه را کور کرد و جریان نفاق سبز اموی را رسوا کرد. لذا بزرگداشت این روز تاریخی و حماسه فراموش نشدنی به عنوان نماد بصیرت و وحدت موجبات تقویت بیش از پیش فرهنگ ناب محمدی در جامعه است .

در ادامه این بیانیه تصریح کرده است: مردم در 9 دی ماه سال 88 در یک حضور به یادماندنی خواسته و اعتقادات خود را یکبار دیگر بیان کرد و از یک امتحان بسیار دشوار سربلندانه بیرون آمد اما باید دانست که دشمنان نظام و انقلاب لحظه‌ای دست از دشمنی برنخواهند داشت و باید با بصیرت و درک حوادث و اتفاقات و حضوری مداوم و گسترده با نگاه به سرچشمه معارف ولایت و رهبری راه را همچون گذشته گم نکنیم تا کشتی نجات ملتها را با گذر از طوفانها و موجهای خطرناک به ناخدای اصلی آن حضرت بقیه الله الاعظم بسپاریم .

بیانیه مذکور همچنین می افزاید: واضح است اگر نبود زعامت و هدایت رهبر فرزانه در تدبیر امور و اطاعت محض امت امام از رهنمودها و راهکارهای عملی ایشان، قطعا روند انقلاب چیزی جز سرنوشت کشورهای دگرگون شده با انقلابات مخملی نبود و چه زیبا ارتباط بین امت و امام برقرار شد و به حق مردم ایران اهل بصیرت‌اند و نه اهل کوفه و این مدال افتخاری است که در جای جای فرمایشات نائب امام زمان (عج) به آن اشاره شده است .