9دی اوج بصیرت و حضور در صحنه ملت ولایتمدار ایران اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این بیانیه آمده است: نهم دی ماه سال 88 به عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور ایران پیام ولایت مداری ملت ایران را به جهانیان فریاد زد و مردم با حضور پرشکوه وخود جوش در راهپیمایی عظیم نشان داد که توطئه ها و نقشه های استکبار جهانی نخواهند توانست حرکت آنها را در ادامه راه شهدا و امام شهیدان لحظه ای کند و یا متوقف کند
در بخشی از این بیانیه آمده است: در آستانه قیام تاریخی و حماسی 9 دی ملت ایران قرار داریم، قیامی که اوج بصیرت و حضور در صحنه ملت ولایتمدار ایران اسلامی بود که حقیقتا چشم فتنه را کور کرد و جریان نفاق سبز اموی را رسوا کرد. لذا بزرگداشت این روز تاریخی و حماسه فراموش نشدنی به عنوان نماد بصیرت و وحدت موجبات تقویت بیش از پیش فرهنگ ناب محمدی در جامعه است.
در ادامه این بیانیه تصریح کرده است: مردم در 9 دی ماه سال 88 در یک حضور به یادماندنی خواسته و اعتقادات خود را یکبار دیگر بیان کرد و از یک امتحان بسیار دشوار سربلندانه بیرون آمد اما باید دانست که دشمنان نظام و انقلاب لحظهای دست از دشمنی برنخواهند داشت و باید با بصیرت و درک حوادث و اتفاقات و حضوری مداوم و گسترده با نگاه به سرچشمه معارف ولایت و رهبری راه را همچون گذشته گم نکنیم تا کشتی نجات ملتها را با گذر از طوفانها و موجهای خطرناک به ناخدای اصلی آن حضرت بقیه الله الاعظم بسپاریم.
بیانیه مذکور همچنین می افزاید: واضح است اگر نبود زعامت و هدایت رهبر فرزانه در تدبیر امور و اطاعت محض امت امام از رهنمودها و راهکارهای عملی ایشان، قطعا روند انقلاب چیزی جز سرنوشت کشورهای دگرگون شده با انقلابات مخملی نبود و چه زیبا ارتباط بین امت و امام برقرار شد و به حق مردم ایران اهل بصیرتاند و نه اهل کوفه و این مدال افتخاری است که در جای جای فرمایشات نائب امام زمان (عج) به آن اشاره شده است.
اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ضمن تقدیر مجدد از ملت حماسه ساز ایران، از عموم مردم شریف استان بخصوص روحانیت معظم، انجمن های اسلامی، هیئات مذهبی موسسات قرآنی وکانون های فرهنگی دعوت کرده تا بار دیگر بصیرت و هوشیاری خود را در بزرگداشت 9دی 88 به منصه ظهور برسانند.
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