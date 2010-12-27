سالانه 7 هزار فلسطینی از خانه هایشان آواره می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، گزارش مراکز آماری فلسطین حاکی است این تعداد که اکثر آنها را جوانان تشکیل می دهند، به دلیل سیاستهای نژادپرستانه و اقداماتی نظیر شهرک سازی توسط صهیونیستها وادار به ترک وطن می شوند.

بر این اساس، بین سالهای 2005 تا 2009 میلادی حدود 23 هزار فلسطینی برای یافتن کار و امکان یافتن زندگی بهتر خانه های خود را ترک کرده اند. این آوارگان که اکثرا بین 15 تا 29 سال سن دارند، به کشورهای خاورمیانه مانند اردن و یا به برخی کشورهای غربی مهاجرت می کنند.

طبق آخرین آمارها، در حال حاضر بیش از 4 میلیون فلسطینی در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن زندگی می کنند و با وجود محدودیتهای شدید اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی از کمترین امکانات زندگی برخوردارند.

گفتنی است ماه گذشته دفتر دفاع ملی از اراضی فلسطینی و مقاومت علیه شهرک سازی وابسته به ساف در گزارشی اعلام کرد: اشغالگران در اقدامی برنامه ریزی شده اقدام به اخراج ساکنان اصلی در مناطق فلسطینی و جایگزین کردن صهیونیستها می کنند.