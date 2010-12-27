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۶ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۴۹

معاون اسد :

ارسال کمکها به غزه باید ادامه یابد

ارسال کمکها به غزه باید ادامه یابد

معاون رئیس جمهوری سوریه ضمن تاکید بر ضرورت حمایت قوی از آرمان ملت تحت اشغال فلسطین، خواستار ادامه ارسال کمکهای انسانی به غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "نجاح العطار" در سخنانی در مراسم آغار به کار نشست زنان عربی در دمشق، گفت : آرمان فلسطین زیربنای همه مسائل عربی است و مقابله با رژیم صهیونیستی یک موضوع قومی-عربی است و به سوریه، مصر، اردن یا فلسطین منتهی نمی شود.

وی افزود: سوریه همواره حامی آرمانهای عربی و مقاومت ملی بوده است و با راه حلهای جداگانه و انفرادی برای حل مشکلات مربوط به درگیری عربی-اسرائیلی مخالفت کرده است.

معاون بشار اسد تصریح کرد: سوریه اصرار دارد که راه حل، فراگیر و کامل و در راستای وحدت صفوف عربی و ادامه همبستگی برای باقی ماندن یکپارچگی جبهه عربی در مبارزه علیه استعمار و صهیونیستها باشد.

العطار گفت : کمکهای انسانی به غزه نباید متوقف شود؛ باید بدانیم تا زمانی که ملت فلسطین به حقوق مشروع خود و تشکیل دولت مستقل نرسد زندگی در کشور ما ثبات نخواهد داشت.

از سوی دیگر"رمزیه الاریانی" دبیرکل اتحاد زنان عرب با اشاره به اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی اظهار داشت : رژیم اشغالگر به غصب سرزمین فلسطین و شهرک سازی اکتفا نکرده است و سعی در یهودی سازی فلسطین و قدس دارد.

کد مطلب 1219165

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