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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

43 رشته در دانشگاه جامع گلستان ایجاد شده است

43 رشته در دانشگاه جامع گلستان ایجاد شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان گفت: تعداد رشته های مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته،کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه به 43 رشته رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گزگان، جعفر میرکتولی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: تعداد رشته های دانشگاه گلستان در مقطع تحصیلات تکمیلی در حال حاضر 13 رشته است.

وی اظهار داشت: از این تعداد یک رشته دکتری و مابقی کارشناسی ارشد است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه در بدو تاسیس در سال 1387 تنها یک رشته بود.
 
میرکتولی از افزوده شدن چهار رشته جدید در این واحد خبر داد و گفت: دفتر گسترش آموزش عالی در سال 1389 در رشته های زبان و ادبیات فارسی، شیمی گرایش شیمی فیزیک، زیست گرایش علوم جانوری، بیوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرده است.
 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان، برنامه های سال جاری دانشگاه در حوزه آموزشی را معطوف به سیاستهای ریاست محترم دانشگاه و عمدتاً برنامه هایی با رویکرد ارتقای سطح کیفی دانست.  
کد مطلب 1219166

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