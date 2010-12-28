43 رشته در دانشگاه جامع گلستان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گزگان، جعفر میرکتولی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: تعداد رشته های دانشگاه گلستان در مقطع تحصیلات تکمیلی در حال حاضر 13 رشته است.

وی اظهار داشت: از این تعداد یک رشته دکتری و مابقی کارشناسی ارشد است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه در بدو تاسیس در سال 1387 تنها یک رشته بود.

میرکتولی از افزوده شدن چهار رشته جدید در این واحد خبر داد و گفت: دفتر گسترش آموزش عالی در سال 1389 در رشته های زبان و ادبیات فارسی، شیمی گرایش شیمی فیزیک، زیست گرایش علوم جانوری، بیوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان، برنامه های سال جاری دانشگاه در حوزه آموزشی را معطوف به سیاستهای ریاست محترم دانشگاه و عمدتاً برنامه هایی با رویکرد ارتقای سطح کیفی دانست.