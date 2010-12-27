بخشی از جاده های استان البرز به شهرداری ها تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر رضوی شامگاه دوشنبه در جلسه ای که با حضور مسئولان منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در این فرودگاه برگزار شد، افزود: در گذشته در برخی از موارد، مقاومتهایی در زمینه تحویل دادن جاده های مربوطه به شهرداری ها وجود داشت اما مدتی است که اینگونه مقاومتها از بین رفته و موانع کاهش یافته است.

وی ادامه داد: هریک از جاده های استان البرز و کرج که قابلیت واگذاری به شهرداری های مربوطه را دارند، به آنها تحویل داده می شود و در این خصوص با آنها همکاری خواهیم کرد.

این مسئول بیان کرد: البته پیش از هرچیز باید مشخص شود که جاده مورد نظر، امکان تحویل داده شدن به شهرداری مربوطه را دارد یا خیر و اگر پاسخ سئوال مثبت بود، جاده را تحویل خواهیم داد.

شهرداری ها در خصوص انجام وظایف نسبت به جاده کوتاهی نکنند

رضوی گفت: البته صرف تحویل دادن جاده به شهرداری کافی نیست و شهرداری باید تعهد کند که در خصوص انجام وظایف خود در زمینه رسیدگی به وضعیت جاده مربوطه، کوتاهی نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تحویل دادن بخشی ازجاده ها به شهرداری باید موجب بهبود وضعیت و کاهش مشکلات آن جاده ها شود و مشکلی به مشکلات موجود اضافه نشود.

این مسئول عنوان کرد: بخشی ازجاده های ما در حوزه شهرداری ها است و باید جلسات مورد نیاز برگزار شود و بازدیدها صورت گیرد تا مشخص شود که آن جاده، قابلیت واگذاری به شهرداری مربوطه را دارد یا خیر.

شهرداری پس از تحویل گرفتن جاده، تنها به فکردرآمدزایی بیشتر نباشد

رضوی بیان کرد: شهرداری ها پس از تحویل گرفتن جاده نباید تنها به فکردرآمدزایی بیشتر باشند بلکه در درجه اول باید وظایف قانونی خود رادر قبال آن جاده انجام دهند و از امور محوله غافل نشوند.

وی اضافه کرد: موضوعات مربوط به راه از مهمترین و زیربنایی ترین امور است و باید مصوبات خوبی در این خصوص برای هر استان گرفته شود ضمن اینکه سفرهای استانی فرصت خوبی برای گرفتن این مصوبات است.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز افزود: طی دو سفر گذشته رئیس جمهور به کرج، مصوباتی در خصوص راه و ترابری این منطقه گرفته شده و باید تلاش کنیم تا طی سفر روز سه شنبه ریاست جمهور و هیئت همراه نیز مصوبات خوبی در خصوص راه و ترابری استان البرز گرفته شود.

شوراهای البرز مشکلات جاده ها را به راه و ترابری اطلاع دهند

وی گفت: از شوراهای اسلامی استان البرز انتظار می رود که مشکلات مربوط به راه های این استان را به اطلاع ما برسانند و در این زمینه تعامل و هماهنگی مطلوبی میان ما و آنها وجود داشته باشد و تداوم یابد.

این مسئول ادامه داد: البته ما نیز در شناسایی مشکلات راه ها می کوشیم و تعامل شوراها در زمینه معرفی این مشکلات، نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.

رضوی اظهار داشت: شناسایی و معرفی نقاط حادثه خیز در این زمینه از مهمترین ضرورتها است که تحقق این امر با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری ها، شوراها و اداره کل راه و ترابری البرز انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری برای احداث پروژه های راه مربوط به فرودگاه پیام دنبال می شود و جدیت در این خصوص افزایش می یابد تا به نتیجه مد نظر دست یابیم.