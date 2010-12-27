آمادگی 10 هزار هکتار از فرودگاه پیام برای خدمات صادرات و واردات

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کاپیتان خلبان محمد نوروزی شامگاه دوشنبه در جلسه ای که با حضور مسئولان منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در این فرودگاه برگزار شد، افزود: فرودگاه بین المللی پیام کرج با سه هزار و 600 هکتار مساحت در جنوب غربی شهر کرج قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر‌ بیش از 10 شرکت خارجی از کشورهای منطقه و اروپایی در زمینه فعالیتهای اقتصادی این فرودگاه مشارکت دارند.

این مسئول بیان کرد:‌ پیش بینی می شود که با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان البرز، زمینه توسعه و رونق اقتصادی این منطقه ویژه بیش از پیش فراهم شود که امیدواریم این امر به بهترین نحو تحقق یابد.

احداث مرکز اقتصادی "شهر آفتاب" البرز آغاز شود

نوروزی گفت: قرار است بزودی عملیات اجرایی احداث مرکز اقتصادی 'شهر آفتاب" البرز در کنار فرودگاه پیام آغاز شود.

وی عنوان کرد: این منطقه در زمینی به مساحت 600 هکتار احداث می شود ضمن اینکه ظرفیت برپایی 50 هزار واحد تجاری و اداری، مجتمع تفریحی، هتلهای پنج ستاره، پارکینگ، شهربازی و یکی از بزرگترین آکواریومها نیز در آن وجود دارد.

این مسئول یادآور شد: ‌به دنبال راه اندازی شهر آفتاب البرز، شهروندان می توانند به راحتی از مزایای خدمات رفاهی و تجاری این مرکز استفاده کنند که این امر بسیار مطلوب است.

نوروزی افزود: همه سرمایه گذاری برای احداث این منطقه توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه گذاران خارجی و داخلی صورت می گیرد.

راه اندازی بازار بهاره در کنار پیام دنبال می شود

نوروزی اضافه کرد:‌ راه اندازی بازار بهاره در کنار منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام استان البرز نیز دنبال می شود ضمن اینکه راه انداز این مرکز در اسفندماه سال جاری صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مزایا در این زمینه این است که شهروندان در این بازار تا سقف 80 دلار می توانند خرید بدون عوارض گمرکی داشته باشند.

این مسئول افزود: توانایی حمل بالای بار و پتانسیل جابجایی مسافر از موارد و جنبه های مثبت فرودگاه بین المللی پیام لست و باید تلاش خود را افزایش دهیم تا همه این موارد به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد.