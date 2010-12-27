تهدیدهای رژیم صهیونیستی جنگ روانی است / آمادگی کامل مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "محمد الهندی" تاکید کرد: رژیم صهیونیستی با تهدید دستاوردی نخواهد داشت ، اما جنگی که امروز "تل آویو" صورت می دهد به مراتب خطرناکتر از عملیات سرب گداخته است، زیرا در راستای یهودی سازی و چپاول کرانه باختری حرکت می کند.

وی افزود: شرایط بین المللی و منطقه ای اجازه عملیات سرب گداخته جدید را نمی دهد، زیرا وجهه اسرائیل پس از جنگ غزه به اندازه کافی تخریب شده است، اما به هرحال ما این تهدیدات را جدی می گیریم.

الهندی درباره حملات موشکی از غزه به اسرائیل تاکید کرد: این اقدامات در پاسخ به تجاوزات صهیونیستهاست و آنها سعی دارند که معادلات خود را تثبیت کنند و ما هم نیز اقدام مشابهی داریم هر زمان که رژیم صهیونیستی دست به تجاوز بزند مقاومت وارد عرصه خواهد شد.

وی افزود: گسترش مقاومت حق ماست، زیرا ما باید همواره آمادگی لازم را برای مقابله با رژیم صهیونیستی داشته باشد به ویژه که مذاکرات سازش به بن بست رسیده است.

این رهبر جهاد اسلامی با توصیف کردن جنگ میان مقاومت و اسرائیل به جنگ اراده و تحقق اهداف، گفت : رژیم صهیونیستی ممکن است که به کشتار کودکان دست بزند، اما نخواهد توانست اراده فلسطینی ها را درهم شکند هر چند که فلسطینی ها از امکانات و ماشین جنگی مشابه صهیونیستها برخوردار نباشند.

وی افزود: عاملی که سبب شده اسرائیل به فکر اشغال غزه افتد دو دستگی فلسطینی ها و ضعف کشورهای عربی و حمایت بین المللی و مقامات افراطی صهیونیستی است.

الهندی با خطرناک دانستن رژیم صهیونیستی برای همه کشورهای عربی، گفت : این رژیم خطری برای همه رژیمهایی است که با آن توافق نامه امضا کرده اند، زیرا از مصر، سوریه، حزب الله و دولت لبنان جاسوسی می کند.

وی درباره راه حل خروج از بحران داخلی میان فلسطینی افزود: اول باید گفتگو کننده فلسطینی به شکست روند مذاکرات سازش اعتراف کند در ثانی یک مرجع ملی مورد توافق همه گروههای فلسطینی باید وضع شود.