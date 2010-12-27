به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد شامگاه دوشنبه در جلسه هیئت تجاری سوریه با مسئولان برخی دستگاهها و تجار قم که در استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: مردم ایران شاید کشور سوریه را بیشتر از هر کشور دیگری در بین کشورهای همسایه میشناسند، مخصوصا به خاطر وجود مرقد نورانی حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) نام این کشور برای مردم ایران کاملا آشناست.
وی ادامه داد: سوریه یکی از مهمترین مقصد زیارتی مردم ایران به ویژه قمیها است و اگر بگوئیم که همه مردم قم به سوریه رفتند باور کنید.
اظهارات معاون برنامه ریزی استاندار قم باعث تعجب برخی از حاضران در جلسه شد، به گونهای که بلافاصله پس از این اظهارات خبرنگاران حاضر در جلسه با همدیگر با تعجب از همدیگر سئوال کردند که آیا هنوز به سوریه مسافرت کردهاند یا خیر؟ و مشخص شد که هیچ یک از خبرنگاران هنوز به این کشور مسافرت نکردهاند.
مبادلات تجاری بین قم و سوریه رو به افزایش است
دهناد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش مناسبات سیاسی بین دو کشور سوریه و ایران و سفر زائران ایرانی به آن کشور اظهار داشت: این شرایط کمک میکند که در سایر حوزههای همکاری به ویژه در عرصه اقتصادی و مبادلات تجاری تعامل بهتری داشته باشیم.
معاون برنامهریزی استاندار قم اظهار داشت: حضور تجار سوریه در قم به مسئولان و دستاندرکاران اقتصادی و تجار این استان کمک میکند که با شناخت نیازمندیهای مردم سوریه به دنبال صادرات کالاهای مورد نیاز این کشور باشند و متقابلا زمینهای برای تجار سوریه ایجاد میکند که بر اساس سلائق و نیازمندیهای استان قم برنامهریزی کنند.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی آمارها نشان میدهد که مبادلات اقتصادی بین قم و استانهای مختلف سوریه رو به افزایش است اما این حجم مبادلات کافی نیست و باید افزایش یابد.
دهناد گفت: لازمه افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو قم و سوریه کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت اقتصادی دو طرف است.
معاون برنامهریزی استاندار قم بر لزوم گسترش روابط تجاری بین قم و سوریه تاکید کرد و یادآور شد: ما به شدت علاقه مند هستیم با کشورهای اسلامی به ویژه کشور دوست و برادرمان سوریه در حوزه های مختلف همکاری داشته باشیم.
وی همچنین برگزاری نمایشگاههای متقابل در قم و سوریه، اعزام تیمهای تجاری و... را از جمله زمینههای گسترش روابط تجاری عنوان کرد و افزود: امیدورایم سفر هیئت تجاری سوریه به قم شروع خوبی برای افزایش مبادلات تجاری باشد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار قم خطاب به هیئت تجاری سوریه گفت: اگر بگوئیم همه قمیها به سوریه رفتند باور کنید.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد شامگاه دوشنبه در جلسه هیئت تجاری سوریه با مسئولان برخی دستگاهها و تجار قم که در استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: مردم ایران شاید کشور سوریه را بیشتر از هر کشور دیگری در بین کشورهای همسایه میشناسند، مخصوصا به خاطر وجود مرقد نورانی حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) نام این کشور برای مردم ایران کاملا آشناست.
نظر شما