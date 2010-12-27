عقب نشینی در برابر اشغالگران هرگز / اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، در بیانیه حماس آمده است : مقاومتی که توانست رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و به شروط آن تن نمی دهد.

وی افزود: حماس مشروعیت دارد و تانکهای رژیم صهیونیستی نتوانسته است که خدشه ای به آن وارد کند و مقاومت از مردم حمایت می کند.

حماس تاکید کرد: رژیم صهیونیستی از طریق جنگ 22 روزه سعی در هم شکستن مقاومت مردم ، نتایج انتخابات دموکراتیک، دولت مشروع و اراده فلسطینی ها داشت تا آنها را به تسلیم وا دارد و آرمان فلسطین را نابود کند که شکست خورد.

در این بیانیه آمده است : نظامیان رژیم صهیونیستی مجبور به ترک غزه شد و با وجود ویرانی زیاد این بخش سربلند باقی ماند و تسلیم نشد و پوشالی بودن صهیونیستها را مشخص کرد.

حماس در بیانیه خود تصریح کرد: باید اسناد "ویکی لیکس" به دقت بررسی شود تا هر کس که مردم فلسطین و آرمانش خیانت کرده است، مجازات شود.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ضمن درخواست از تشکیلات خودگردان برای توقف اقدامات علیه مبارزان فلسطینی، تاکید کرد: اگر قصد آشتی و تغییر موضع از هم پیمانی با اسرائیل و پیوستن به صفوف مردم و مقاومت را دارید از اقدامات خود دست بردارید.