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۶ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۲۵

حماس تاکید کرد:

عقب نشینی در برابر اشغالگران هرگز / اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

عقب نشینی در برابر اشغالگران هرگز / اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در سالگرد جنگ 22 روزه رژیم اشغالگر قدس علیه نوار غزه با صدور بیانیه ای بر ادامه مقاومت در برابر صهیونیستها تا رهایی کامل سرزمین فلسطین از اشغال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، در بیانیه حماس آمده است : مقاومتی که توانست رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و به شروط آن تن نمی دهد.

وی افزود: حماس مشروعیت دارد  و تانکهای رژیم صهیونیستی نتوانسته است که خدشه ای به آن وارد کند و مقاومت از مردم حمایت می کند.

حماس تاکید کرد: رژیم صهیونیستی از طریق جنگ 22 روزه سعی در هم شکستن مقاومت مردم ، نتایج انتخابات دموکراتیک، دولت مشروع و اراده فلسطینی ها داشت تا  آنها را به تسلیم وا دارد و آرمان فلسطین را نابود کند که شکست خورد.

در این بیانیه آمده است : نظامیان رژیم صهیونیستی مجبور به ترک غزه شد و با وجود ویرانی زیاد این بخش سربلند باقی ماند و تسلیم نشد و پوشالی بودن صهیونیستها را مشخص کرد.

حماس در بیانیه خود تصریح  کرد: باید اسناد "ویکی لیکس" به دقت بررسی شود تا هر کس که مردم فلسطین  و آرمانش خیانت کرده است، مجازات شود.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ضمن درخواست از تشکیلات خودگردان برای توقف اقدامات علیه مبارزان فلسطینی، تاکید کرد: اگر قصد آشتی و تغییر موضع از هم پیمانی با اسرائیل و پیوستن به صفوف مردم و مقاومت را دارید از اقدامات خود دست بردارید.

کد مطلب 1219184

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