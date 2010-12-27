بارش شدید برف میلیونها آمریکایی را خانه نشین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بارش سنگین برنامه های مسافرت میلیونها آمریکایی را در تعطیلات پایان سال میلادی بر مختل کرد.

در حالیکه شهرهای اروپا رفته رفته به حالت عادی بازمی گردند، ورود موج هوای سرد به شمال شرق آمریکا، سبب بارش سنگین برف شده و با زمینگیر کردن وسایط نقلیه، مردم را خانه نشین کرد.

بر این اساس تمام پروازهای فرودگاههای "جی. اف. کی." و "لا گواردیا" نیویورک و نیز فرودگاه نیوجرسی به دلیل شرایط جوی نامساعد لغو شده و این فرودگاهها بسته شدند.

گزارشها همچنین از وقوع وضعیت مشابهی در فرودگاههای بوستون و فیلادلفیا حکایت دارد. بارش شدید برف جاده های سواحل شرقی آمریکا را نیز مسدود کرده و سبب اختلال رفت و آمد خودروها شده و راههای ارتباطی بوستون و نیویورک را مسدود کرد.

انتظار می رود با توجه به شدت بارندگی کنونی تا ساعاتی دیگر میزان بارش برف در این مناطق به 60 سانتیمتر برسد. از سوی دیگر وزش باید شدید در نیویورک مشکلاتی را به وجود آورده است به طوریکه مقامهای این شهر از مردم خواسته اند از بیرون آوردن خودروهایشان خودداری کنند.

در ساعات گذشته به دلیل شرایط جوی نامساعد بیش از 2 هزار پرواز در مناطق شمال و شرق آمریکا لغو شده است. بیشتر این پروازها به مقصد اروپا بوده و قرار بود مسافران را در شبهای سال نو میلادی به خانواده هایشان برسانند.