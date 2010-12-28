290 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

مجید عباسیان امین درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این تعداد واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی پرکاپشت و نقره ده آستانه اشرفیه، لاهیجان، لوشان، بندرانزلی، شفت، سفیدرود رشت، صومعه سرا، مارلیک، سکام رضوانشهر، اطاقور لنگرود و کوچیچال فومن به مرحله بهره برداری و تولید رسیدند.

وی اظهارداشت: تولیدات این واحدهای صنعتی در زمینه های صابون سازی، تولید بطری های پت، ظروف یکبار مصرف و کیسه های پلاستیکی، نخ پلی استر، pvc ، صنایع فلزی، کودهای شیمیایی، صنایع بسته بندی، سرکه صنعتی، پرده های عمودی، صنایع غذایی همانند کیک و کلوچه، سوسیس و کالباس و کنسرو سازی، فراورده های لبنی و فراورده های چوبی است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان ادامه داد: ساخت و بهره برداری واحد های صنعتی در زمان پیش بینی شده طبق قرارداد منعقد شده با متقاضیان با همکاری سازمان صنایع و معادن و دیگر سازمانهای ذیربط از اهداف شرکت شهرکهای صنعتی گیلان است چرا که این مهم تاثیر بسزایی در رونق اقتصاد و اشتغال استان خواهد داشت.