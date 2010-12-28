9 دی تقابل درخشان ملت با جریان فتنه بود

حجت السلام عبدالله محمدی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در حماسه 9 دی مردم با شعور ایران نمایشی قابل ستایش از دفاع از نظام و جمهوریت آن و از همه بالاتر دفاع از حریم ولایت داشتند و نشان دادند در حوادثی که به ارکان نظام ضربه می زند، ساکت و نظاره گر نخواهند بود.

وی تصریح کرد: ایستادگی در برابر فتنه و حامیان آن، بصیرت، آگاهی و پیروی از خط رهبری و ولایت، از پیامهای ماندگار حماسه جاویدان نهم دی ماه سال 88 است.



وی ریشه اصلی حادثه عاشورا را عدم شناخت کافی فتنه گران از غیرت دینی مردم ایران عنوان کرد و گفت: آنها نمی دانستند هتک حرمت چنین روزی که از احترام ویژه ای نزد ایرانیان برخوردار است چه عواقبی برای آنها دارد و به عبارتی آنها با این رفتار، خود را وارد گرداب مردم کردند و غرق شدند.



وی افزود: در 9 دی ماه سال قبل مردم ضربه آخر را به اندک تفرکات منافقانه برخیها زدند و به نوعی رویای آنها برای براندازی نظام را نقش برآب و اعلام کردند که ما مملکت ولایی و اسلامی می خواهیم نه آنچه شما در نشست با برخی غربیها برای آن برنامه ریزی کرده اید.



محمدی اصفهانی تصریح کرد: 9 دی ماه از این پس روز مهمی در تاریخ ایران به شمار می رود و جا دارد از آن به عنوان "یوم الله" یاد کرد چراکه همانند آبی، درخت تنومند انقلاب اسلامی را از نو آبیاری و آن را از هر گزندی محفوظ کرد.



امام جمعه آبادان عنوان کرد: جا دارد رسانه ها که نقش مهمی در روشنگری وقایع پلید پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 از خود نشان دادند به صورت ویژه به این واقعه بپردازند تا کسی فراموش نکند که مردم ایران برای دفاع از حریم نظام و ولایت، لحظه ای درنگ نخواهند کرد.