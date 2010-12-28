اردوگاه ویژه معتادان در خوزستان تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، فرزاد فرهادی‌ راد در بازدید از زندان کارون (مرکزی) اهواز‌ اظهار داشت: ‌بخش اعظمی از جمعیت کیفری را معتادان و محکومان مواد مخدر تشکیل می‌دهند از این رو لازم است شورای هماهنگی مواد مخدر استان و سایر مسئولان ذی ربط در این عرصه‌ تلاش کنند تا اردوگاه نگهداری این افراد به فوریت راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: با ایجاد این اردوگاه، قشر معتاد و محکومان مواد مخدر که آلودگی بسیاری را در زندانها چه در بدو ورود و چه در نگهداری موجب می‌شوند، جداسازی خواهند شد.



معاون قضایی دادستانی عمومی و انقلاب اهواز با بیان اینکه تراکم جمعیت کیفری در زندانهای استان به ویژه زندانهای مرکز بسیار بالا و در حد بحرانی است، گفت: زندانی باید در شرایط مناسبی نگهداری شود و این تراکم که چند برابر ظرفیت اصلی زندانهاست، می تواند شرایط بحرانی در پی داشته باشد و باید برای آن چاره اندیشی کرد چراکه اصل نگهداری هدفمند و فرایند اصلاح و تربیت را با مشکل روبرو کرده است.



فرهادی راد در ادامه‌ تجدید نظر در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها، سرعت گرفتن روند رسیدگی به انبوه پرونده های بلاتکلیفی که در چند‌ سال قبل ‌در محاکم انباشته شده بود، افزایش رو به رشد ناهنجاری و جرائم اجتماعی را از عمده ترین علل افزایش تراکم جمعیت زندانها بیان کرد و گفت: قانونگذار برای بیشتر جرائم در روند رسیدگی، مجازات زندان را در نظر گرفته است بنابراین می‌بینیم که این مجازات به محوری اجتناب ناپذیر در رسیدگی به جرایم مبدل شده است.



وی یادآور شد: اینکه انتظار داشته باشیم دستگاه قضایی و سازمان زندانها یک تنه بار سنگین زندانها را به دوش بکشد‌، دور از انصاف است چراکه جرایم معلول آسیبها و بسترهای اجتماعی است و رسیدگی به آنها در حقیقت گامی در تحقق امنیت است.