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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

در خوزستان؛

طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس اجرا شد

طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس اجرا شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات خوزستان گفت: طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس به صورت آزمایشی در خوزستان انجام شد.

عبدالرحیم مغینمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این طرح در آبهای خلیج فارس و در منطقه بحرکان در شهرستان هندیجان اجرا شده است.

مغینمی افزود: در این طرح از دو قفس با ظرفیت تولید 20 تن و 20 هزار قطعه بچه ماهی از گونه صبیتی استفاده شده است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی اجرای این طرح در دریا اضافه کرد: برای اجرای این طرح یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مغینمی تصریح کرد: ترویج، توسعه و پرورش ماهی در قفس با استفاده از آب دریا و با توجه به کاهش ذخایر آبزیان با ارزش تجاری ناشی از صید بی رویه و غیر مجاز، موجب حفظ این ذخایر و ایجاد اشتغال جدید برای صیادان منطقه می شود.

مدیرکل شیلات خوزستان یادآور شد: با اجرای این طرح در مدت یک سال از هر قفس 10 تن ماهی برداشت می شود.
کد مطلب 1219208

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