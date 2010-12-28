طرح پرورش ماهیان دریایی در قفس اجرا شد

عبدالرحیم مغینمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این طرح در آبهای خلیج فارس و در منطقه بحرکان در شهرستان هندیجان اجرا شده است.

مغینمی افزود: در این طرح از دو قفس با ظرفیت تولید 20 تن و 20 هزار قطعه بچه ماهی از گونه صبیتی استفاده شده است.



وی با اشاره به اهمیت اقتصادی اجرای این طرح در دریا اضافه کرد: برای اجرای این طرح یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



مغینمی تصریح کرد: ترویج، توسعه و پرورش ماهی در قفس با استفاده از آب دریا و با توجه به کاهش ذخایر آبزیان با ارزش تجاری ناشی از صید بی رویه و غیر مجاز، موجب حفظ این ذخایر و ایجاد اشتغال جدید برای صیادان منطقه می شود.



مدیرکل شیلات خوزستان یادآور شد: با اجرای این طرح در مدت یک سال از هر قفس 10 تن ماهی برداشت می شود.