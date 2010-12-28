فراخوان تولید فیلم بلند سینمایی "سردار هور" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ غنی و والای ایثار و شهادت و ارج نهادن به مقام شامخ شاهدان عرصه هشت سال دفاع مقدس با هدف تجلیل از سرفرازان خطه نخلهای سوخته، تولید فیلم سینمایی با محوریت "سردار هور شهید علی هاشمی" به عنوان گامی دیگر در راستای بزرگداشت یاد و خاطره حماسه سازان و سلحشور مردان ایران اسلامی در دستور کار این اداره قرار گرفت.

بر همین اساس اداره ارشاد خوزستان از همه دست‌ اندرکاران سینما برای همکاری و ارائه آثار خود دعوت به عمل آورده است.



متن (ایده، طرح، سیناپس و فیلمنامه) باید توسط صاحب اثر، نویسنده و یا شخص حقیقی و حقوقی که سند واگذاری حقوق اثر را در اختیار دارد به دبیرخانه ارائه شود.



در صورتیکه به اعتبار حکم مراجع قضایی یا قانون حمایت از مولفان و مصنفان توسط اشخاص ثالث در خصوص متن ارائه شده، ادعا یا مطالبه حقی شود، مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت به عهده ارائه دهنده متن ( اعم از نویسنده، تهیه کننده‌، ارائه دهنده و ... ) خواهد بود.



پس از پذیرش کلیات متن، صاحب اثر می تواند زمان و هزینه نگارش متن را برای بررسی به دبیرخانه پیشنهاد کند. دبیرخانه پیشنهادات را بر اساس معیارهای مصوب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بررسی و مورد تصویب قرار خواهد داد.



چنانچه کلیات متن در شورای تخصصی دبیرخانه مورد پذیرش قرار گیرد با صاحب اثر، قرارداد "نگارش" یا تحقیق (حداقل در سه قسط برای فیلمنامه‌های تک قسمتی) منعقد خواهد شد.



همچنین با انعقاد قرارداد تحقیق و نگارش و انتقال مالکیت متن، در صورت تامین نشدن نظر شورای تخصصی، دبیرخانه مختار خواهد بود در هر مرحله از قرارداد به هر نحو و با هر شخصی در خصوص اصلاح یا دوباره نویسی متن عمل کند.



انعقاد قرارداد تحقیق، نگارش و خریداری متن هیچ الزامی برای تولید آن ایجاد نخواهد کرد و دبیرخانه در تشخیص تولید یا عدم تولید آن مختار است.



پرداخت اقساط یا تسویه حساب قرارداد نگارش منوط به ارزیابی متن تحویل شده در مرحله و موعد مقرر است.



دبیرخانه مختار است در صورت نیاز، شخصی را به عنوان مشاور و نگارش متن تعیین کند.

آخرین مهلت ارسال اثر 30 دی ماه جاری اعلام شده و ارائه متن به دبیرخانه به معنی پذیرش تمام شرایط مذکور است.