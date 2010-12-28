10 هیئت تجاری خارجی وارد قم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور شامگاه دوشنبه در نشست دست اندرکاران اقتصادی و تجار قم با هیئت تجاری سوریه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 10 هیئت تجاری از کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان، ترکیه، افغانستان، عراق و... برای شناخت بیشتر از توانمندیهای اقتصادی و بررسی راههای گسترش مبادلات تجاری وارد قم شدند.
وی اظهار امیدواری کرد که با حضور این هیئتهای تجاری به قم و اعزام هیئتهای تجاری از قم به این کشورها حجم مبادلات تجاری بین این کشورها گسترش یابد.
مدیرکل بازرگانی استان قم گزارشی از ورود هیئت تجاری سوریه به قم ارائه کرد و یادآور شد: این هیئت تجاری شامل 6 نفر از تجار کشور ترکیه از روز جمعه وارد استان قم شدند.
وی ادامه داد: تجار کشور سوریه در مدت زمان اقامتشان در قم از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شرکتهایی از قبیل پلاستیک مرکز، نگین صنعت، کارخانه شیرخشک و... بازدید کردند.
عالیپور تصریح کرد: قرار بود 21 نفر از دستاندرکاران و تجار سوریه وارد قم شوند و ما برای ورود این افراد برنامهریزیهای لازم را انجام دادیم اما متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی مناسب توسط وزارت امور خارجه در سوریه فقط 6 نفر از این افراد توانستند وارد ایران شوند.
وی اضافه کرد: قبلا هیئتی از قم به سوریه اعزام شده بود و ما امیدواریم در این بازدید زمینههای کاری بین تجار مورد بررسی قرار گیرد و اگر احیانا در مسیر صادرات و واردات کالا توسط تجار مشکلاتی وجود دارد برطرف شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرگانی استان قم گفت: در سال جاری 10 هیئت تجاری از کشورهای مختلف وارد استان قم شدند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور شامگاه دوشنبه در نشست دست اندرکاران اقتصادی و تجار قم با هیئت تجاری سوریه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 10 هیئت تجاری از کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان، ترکیه، افغانستان، عراق و... برای شناخت بیشتر از توانمندیهای اقتصادی و بررسی راههای گسترش مبادلات تجاری وارد قم شدند.
نظر شما