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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

فرحان رجوب:

مبادلات تجاری قم و سوریه گسترش یابد

مبادلات تجاری قم و سوریه گسترش یابد

قم - خبرگزاری مهر: معاون اتاق بازرگانی شهر حمص سوریه بر لزوم گسترش مبادلات تجاری بین تجار قم و سوریه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرحان رجوب شامگاه دوشنبه در نشست دست اندرکاران اقتصادی و تجار قم با هیئت تجاری سوریه اظهار داشت: معلوماتی که از سوریه در ذهن تجار ایرانی وجود دارد بسیار کم است و برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور ایران و سوریه نیاز به تبلیغات زیادی داریم.

وی با اشاره به بازدید هیئت تجاری سوریه از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: فعالیت این منطقه ویژه در حد بسیار بالایی است و امیدواریم تجار سوریه بتوانند از این ظرفیت ایجاد شده به خوبی استفاده کنند.

معاون اتاق بازرگانی شهر حمص سوریه خاطرنشان کرد: من که در سوریه زندگی می‌کنم امیدوارم همه کالاهای مورد نیازم را از کشور ایران خریداری کنم اما قیمت برخی کالاها مقداری زیاد است.

فرحان رجوب با اشاره به سایر بازدیدها این هیئت تجاری تصریح کرد: امروز از شرکت شیر خشک شکوهیه بازدید کردیم و این شرکت از تکنولوژی بسیار خوبی برخوردار است ولی قیمت محصولات این شرکت در مقایسه با تولیدات کشورهای دیگر بالاست.

وی گفت: کشور سوریه از نظر کشاورزی مزیت‌های خوبی دارد و در سال‌های اخیر در صنایع پتروشیمی، مواد غذایی و صنایع داخلی فعالیت‌هایی در این کشور صورت گرفته اما نیازمند همکاری و تعامل بیشتر دست اندرکاران امور صنایع و معادن ایران هستیم.

معاون اتاق بازرگانی شهر حمص سوریه تاکید کرد: ما می‌توانیم با گسترش روابط دو کشور سوریه و ایران در زمینه‌های مختلف، در مقابل دشمنان اسلام صف مشترکی را تشکیل دهیم.

کد مطلب 1219212

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