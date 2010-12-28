مصرف برق اداره‏ های اهواز کاهش یافت

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: به منظور ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در جامعه و اجرای راهکارهای مدیریت مصرف برق، کارگروه مدیریت مصرف برق در بخشهای اداری، تجاری، صنعت و خانگی در این شرکت تشکیل شده که نتایج موثری نیز در پی داشته است.

به گفته وی، بازدید کارشناسان مدیریت مصرف شرکت از 83 اداره و دستگاه اجرایی شهرستان اهواز و بررسی تجهیزات روشنایی، سرمایشی و گرمایشی و ارایه راهکار به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز موجب شد مصرف برق در ادارت و نهادهای دولتی این کلانشهر کاهش یابد.



حضرتی افزود: این دستاورد با ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در اداره ‏ها، بازدید و بررسی تجهیزات برقی آنها و بررسیهای ماهانه مصارف برق اداره ‏ها در طول سالهای اخیر حاصل شده است.



وی گفت: میزان مصرف برق تمام اداره‏ ها و دستگاه‏ های اجرایی شهرستان اهواز به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است و از اداره ‏هایی که مدیریت مصرف برق را رعایت کرده ‏اند، قدردانی شده ضمن آنکه اداره های پرمصرف اهواز ضمن ارسال اخطار عدم اصلاح الگوی مصرف به ستاد خشکسالی استانداری خوزستان معرفی می ‏شوند.



مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز ضمن دعوت از تمام دستگاه‏ های اداری به صرفه جویی مصرف برق اظهار داشت: در دوره گرم امسال، 81 درصد مصرف برق اداره ‏ها مربوط به تجهیزات سرمایشی و 13 درصد مربوط به روشنایی بوده است و بر این اساس، ضروری است راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی تجهیزات سرمایشی اجرا و از خاموش بودن وسایل برقی اداره‏ ها پس از پایان وقت اداری اطمینان حاصل شود.



حضرتی خاطرنشان کرد: در دوره سرد و معتدل سال نیز حدود 53 درصد مصرف برق اداره ‏ها مربوط به تجهیزات روشنایی بوده که استفاده از لامپهای کم مصرف به جای لامپهای پرمصرف موجب صرفه جویی در مصرف برق به میزان قابل ملاحظه ‏ای می ‏شود.