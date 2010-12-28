مصرف برق اداره‏ های اهواز کاهش یافت

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: به منظور ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در جامعه و اجرای راهکارهای مدیریت مصرف برق، کارگروه مدیریت مصرف برق در بخشهای اداری، تجاری، صنعت و خانگی در این شرکت تشکیل شده که نتایج موثری نیز در پی داشته است.
به گفته وی، بازدید کارشناسان مدیریت مصرف شرکت از 83 اداره و دستگاه اجرایی شهرستان اهواز و بررسی تجهیزات روشنایی، سرمایشی و گرمایشی و ارایه راهکار به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز موجب شد مصرف برق در ادارت و نهادهای دولتی این کلانشهر کاهش یابد.
حضرتی افزود: این دستاورد با ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در اداره ها، بازدید و بررسی تجهیزات برقی آنها و بررسیهای ماهانه مصارف برق اداره ها در طول سالهای اخیر حاصل شده است.
وی گفت: میزان مصرف برق تمام اداره ها و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است و از اداره هایی که مدیریت مصرف برق را رعایت کرده اند، قدردانی شده ضمن آنکه اداره های پرمصرف اهواز ضمن ارسال اخطار عدم اصلاح الگوی مصرف به ستاد خشکسالی استانداری خوزستان معرفی می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز ضمن دعوت از تمام دستگاه های اداری به صرفه جویی مصرف برق اظهار داشت: در دوره گرم امسال، 81 درصد مصرف برق اداره ها مربوط به تجهیزات سرمایشی و 13 درصد مربوط به روشنایی بوده است و بر این اساس، ضروری است راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی تجهیزات سرمایشی اجرا و از خاموش بودن وسایل برقی اداره ها پس از پایان وقت اداری اطمینان حاصل شود.
حضرتی خاطرنشان کرد: در دوره سرد و معتدل سال نیز حدود 53 درصد مصرف برق اداره ها مربوط به تجهیزات روشنایی بوده که استفاده از لامپهای کم مصرف به جای لامپهای پرمصرف موجب صرفه جویی در مصرف برق به میزان قابل ملاحظه ای می شود.
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