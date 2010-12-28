به گزارش خبرنگار مهر، پخش برنامه "بچههای دیروز" از چندی پیش روزهای پنجشنبه از شبکه تهران آغاز شده است. برنامهای پرمخاطب و جذاب که مختص مخاطبان دیروز است. این برنامه به شکل منسجم کارتونهای دیروز را پخش میکند. وجود گیتی خامنه و الهه رضایی مجریان دیروز برنامههای کودک خاطرات بسیاری را برای بینندگان سالهای دور تداعی کرده است.
یکی دیگر از ویژگیهای این برنامه پخش نقاشیهایی است که مخاطبان 30 سال به بالا کشیده و به برنامه ارسال کردند. به همین دلیل خبرنگار مهر میهمان دفتر مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه تهران شد تا به بهانه این برنامه گفتگویی درباره این برنامه و دیگر تولیدات شبکه تهران گفتگویی داشته باشد.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: درباره شکلگیری طرح برنامه "بچههای دیروز" بگویید. البته تاکنون برنامههای مختلفی از شبکه دو روی آنتن رفته که کارتونهای قدیمی پخش میشد، اما هرگز همانند برنامهای که در حال حاضر از شبکه تهران پخش میشود روند منسجمی نداشته است. برنامه "بچههای دیروز" تداعی کننده خاطرات شیرین کودکان دیروز است. گرچه شما در نشست خبری که اواخر پارسال با خبرنگاران داشتید اعلام کرده بودید بینندگان میتوانند در سال 89 شاهد تحولات خوبی در برنامههای این شبکه باشند و میتوان گفت برنامه "بچههای دیروز" جزو یکی از تغییرات شبکه تهران است؟
- مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران: ممنون هستم به یک برنامه به لحاظ کمی در واقع محدود، اما به لحاظ کیفی تاثیرگذار توجه کردید. برنامه "بچههای دیروز" محصول یک اتاق فکر بود، اتاق فکری که سعی میکرد به این فکر کند که چگونه مخاطبان رسانه را پای تلویزیون بنشاند و آنها با دیدن یک برنامه تلویزیونی درگیر تعامل با خودشان و با یک رسانه شوند. اگر دقت کنید میبینید بسیاری از برنامههای تلویزیون در ماهیت مخاطبان را منفعل به بار میآورد یعنی آنها رو به روی تلویزیون مینشیند، بدون هیچ واکنش یا کنشی کاملاً منفعل قرار میگیرد.
سعی کردیم در برنامهای که طراحی میکنیم مخاطب در ابتدا خودش با خودش تعامل کند و بعد با ما. به نظرمان رسید ابتدا باید به خاطرات و شیرینیهای روزگاران نه چندان دور یا دور توجه کنیم. امروز بسیاری از مردم در کشاکش و در پیچ و خم زندگی مدرن و پر سرعت زندگی خاطرات خودشان را فراموش کردند. این خاطرات ممکن است در زمان خودش تلخ یا شیرین بوده، ولی امروز کسانی که آنها را به یاد میآورند، کلاً شیرین است. حضرت علی (ع) میفرمایند "خداوند بیامرزد آدمی که بداند از کجا آمده است؟"
*رویکرد شبکه تهران امید و خانواده است و یکی از نکاتی که برنامه "بچههای دیروز" توجه کرده این بوده که در زمان محدود پخش توانسته خانوادهها را دور هم جمع کند. آیا از ابتدا این مسئله جزو اهدافتان بود؟
- بله، نکته دیگر این برنامه توجه به خانواده بود. قصد داشتیم "بچههای دیروز" برنامهای باشد تا بتواند خانوادهها را دور هم جمع کند. شما میدانید زنان و مردانی که در ابر شهری مثل تهران کار میکنند، فرصتی برای گردهمایی ندارند و شاید برنامههای تلویزیون هم نتواند مشکل صنعتی شدن را حل کند، مگر آنکه برنامهای بنیان خانواده را تقویت کند. وقتی میگویم تلویزیون منظورم تلویزیون در تمام دنیا است. بنابراین در رویکرد شبکه تهران که شبکه امید و خانواده محور است گفتیم برنامهای باشد که خانوادهها در کنار هم بنشیند و حرف بزنند.
حرف زدن دغدغه زنان و مردان امروز است که کمتر با هم صحبت میکنند. کمتر خاطراتشان را با هم مرور میکنند و با یادآوری آنها خنده میکنند. نکته سوم اینکه ما در "بچههای دیروز" قصد داشتیم مفاهیم اخلاقی را یادآوری کنیم تا فرزندان کنار بزرگترها بنشیند و این طور نباشد فقط بزرگترها تعامل داشته باشند. بنابراین برنامهای طراحی کردیم که خاطرات گذشته را یادآوری کند.
از سوی دیگر توجه کردیم که پخش انبوه برنامههای گذشته و بدون حساب و کتاب برای شبکه تهران ممکن است آنچنان مفید نباشد، چون شبکه کودک و نوجوان نیستیم. شبکه دو ماموریت کامل پرداخت به مسائل کودک را دارد. بنابراین ما در چهارچوب وظایف خودمان برای مخاطبان بزرگسال این برنامه را در شبکه تهران طراحی کردیم. شبکه کودک قطعاً با ساز و کار خودش این کار را انجام میدهد. ما در حد ماموریت شبکه تهران و با هماهنگی با شبکه کودک و نوجوان این کار را انجام دادیم. یعنی ما به عنوان یک شبکه معین سعی کردیم فعالیتی انجام دهیم.
"بچههای دیروز" محصول چنین اتاق فکری است. این اتاق فکر به دقت روی این مسئله اندیشیده است. به این فکر کردیم که آیا فقط کارتونهای قدیمی میتواند خاطرهانگیز باشد؟ ما برنامه "محله برو و بیا" را پخش کردیم. امروز مخاطبان بازیگران بزرگی را در فیلم و سریالها میبینند که زمانی در برنامه "محله برو و بیا" بازی میکردند که در حال شاگردی هستند. پخش این برنامهها نشان میدهد بازیگران بزرگ امروز محصول دورههایی هستند که شاگردی کردند و برای کارشان زحمت زیادی کشیدند. دیدن چنین مسائلی برای نوجوان، جوان و مخاطب عام درس است تا آنها متوجه شوند بزرگی به شاگردی کردن است.
*بعد از پخش هر قسمت از برنامه "بچههای دیروز" چند پیامک دریافت میکنید؟
- این برنامه تاثیر زیادی بر مخاطبان گذشته است. گرچه یک برنامه 35 تا 40 دقیقهای به دلیل زمان رسانهای کم است، اما در هر قست از برنامه "بچههای دیروز" بیش از 60 هزار پیامک داریم. 60 هزار پیامک از مخاطبان تهران و بعضاً شهرهای دیگر از طریق فرستندههای دیجیتال صدا و سیما یا بازپخش این برنامه در مراکز استانی داریم.
*آیا پیش آمده خانوادهها به صورت دستهجمعی به این برنامه پیامک بدهند؟
- بله، بخش عمده پیامکهایی که به برنامه "بچههای دیروز" ارسال میشود، خانوادگی است و خانوادهها با هم پیام میفرستند، حتی برخی پدربزرگها و مادربزرگها پیامک از طرف خودشان، فررزندشان و نوههایشان ارسال میکنند. این مسئله نشان میدهد ما به هدف خودمان نزدیک شدیم. برخی مخاطبان با ارسال پیامکهایی یاد جنگ و دفاع مقدس را گرامی داشتند و پیامک زدند که ما زیر موشک باران همراه همرزمانان برنامه "محله برو و بیا" را تماشا میکردیم و حالا برنامه "بچههای دیروز" یاد دوستان شهدایمان را برایمان زنده کرده است یا برخی از مادربزرگها و پدر بزرگهایشان یاد کردند که امروز نیستند.
همه اینها امیدوار کننده است بسیاری از پیامکها هم از طرف بچههای امروزی ارسال میشود. آنها پیامک زدند دیدن برنامه "بچههای دیروز" باعث شده پدر و مادر ما که مدتی با هم قهر بودند، آشتی کنند. نمونههای زیادی از پیامکها را میتوانم به شما نشان دهم که با خواندنش اشک شوق در چشمها جمع میشود. خوشحالم این برنامه در دل و ذهن مخاطب جای خوبی پیدا کرده است.
*آیا تا به حال پیش آمده شما هم از طریق پیامک از سوی "بچههای دیروز" از مخاطبانتان قدردانی کنید؟
- بله، "بچههای دیروز" با زبان ساده برای کسانی که پیامک به برنامه زدند، پیامکی ارسال و از آنها قدردانی میکند. "بچههای دیروز" فرصتی است تا بزرگترهای گذشته در این برنامه کودکی کنند و به یاد 30 سال گذشته نقاشی کنند.
*چطور شد تصمیم گرفتید به مخاطبان "بچههای دیروز" بگویید تا نقاشیهایی به یاد دوران گذشته کشیده و به برنامه ارسال کنند، چرا که یکی از بخشهای متنوع این برنامه پخش نقاشیها است؟
- این طور احساس کردیم مخاطبان بیشتر میتوانند همراه برنامه شوند. ما از آنها خواستیم تا نقاشیهایشان را روی کاغذ A4 و با مداد رنگی بکشنند و برایمان ارسال کنند. البته باید سنشان بالای 30 سال باشد. البته پخش این نقاشیها در برنامههای آینده پررنگتر و متنوعتر میشود.
*میانگینی از مخاطبانی که برایتان نقاشی ارسال کردند را دارید؟
- هزاران نقاشی برای برنامه ارسال شده است، حتی کسانی داشتیم که بالای 70 سال بودند و برایمان نقاشی ارسال کردند. پدر و مادرهایی با هم نقاشی کردند و برایمان ارسال کردند، حتی بچههایشان نقاشی کشیدند. افراد بین 60 تا 70 سال داشتیم، اما بیشترین میزان نقاشیها بین 35 تا 45 بود و فراوانی نقاشیها در این سن زیاد است. بسیاری از نقاشیها خانوادگی است و آن هم در زمانی که مردم فرصت کارهای متفرقه را ندارند، اما نقاشیهای کاملاً کودکانه کشیدند. برخی از مخاطبان برایمان نامه نوشتند که نقاشیشان سی سال پیش پخش نشد، اما امیدوارند این بار نقاشیشان پخش شود.
*با طراحی و پخش برنامه "بچههای دیروز" تا چه حد به دنبال ارتقای روابط عاطفی در میان خانوادهها بودید؟
- این برنامه به دنبال تقویت و ارتقای روابط عاطفی در خانوادهها است. به جرات می توانم بگویم این برنامه تاکنون موفق بوده است.
*چطور شد گیتی خامنه و الهه رضایی را برای اجرای این برنامه انتخاب کردید؟
- خانمها خامنه و رضایی مجریان خاطره انگیز در ذهن مخاطبان در 30 سال گذشته هستند. آنها جایگاه ویژهای در میان مخاطبان دارند. اجرای خوب، روان و بیتکلف این دو مجری گام بزرگی بود که تا این برنامه با مخاطبان ارتباط بگیرد. می شود گفت آنها کسانی هستند که سالهای دور سکاندار کودکان بودند و حالا بعد از مدتها دوری برگشتند. باید در جامعه اسلامی به دنبال احیای عواطف باشیم. قصد داریم به مخاطبان بگوییم تا عکسهای پنج، شش و هفت سالگی خودشان هم به برنامه ارسال کنند و آنها را پخش کنیم.
*قصد ندارید این برنامه را به صورت زنده اجرا کنید؟
- در آینده نزدیک اجرای زنده "بچههای دیروز" به صورت موردی با حضور خانوادههایی که پیامک فرستادند و شرکت کردند و در یک محیط باز پخش میشود. قصد داریم با نقاشیهای بچههای دیروز نمایشگاهی برگزار کنیم که به نوعی یادآور خاطرات باشد.
*فکر نمیکنید زمان برنامه "بچههای دیروز" کم است؟
- زمان برنامه "بچههای دیروز" کارشناسی شده است. باید در نظر بگیریم این برنامه زمان پیک دارد و از این زمان نباید رد شویم. در حال حاضر زمان این برنامه خوب است. برای افزایش زمان باید برنامهریزی کنیم. این برنامه متعلق به بزرگترها است، نه کودکان. اگر متعلق به کودکان بود یک بحث وجود داشت. اصراری نداریم زمان را افزایش دهیم. این برنامه زوایایی دارد که سعی میکنیم آرام آرام به آن بپردازیم. یکی از این زوایا این است که باید اجرای زنده داشته باشد که بعد از محرم و صفر این اتفاق میافتد.
*نمایشگاه نقاشیهای "بچههای دیروز" چه زمانی برگزار میشود؟
- سعی میکنیم در فرصت مناسب برگزار کنیم. به احتمال زیاد بعد از ایام صفر برنامه این کار را طراحی میکنیم.
*متاسفانه در حال حاضر تعداد برنامههای تلویزیونی که بتواند افراد خانواده را دور هم جمع کند خیلی کم است. چرا این اتفاق شامل حال برنامههای دیگر نمیشود؟
- یکی از اهداف مهم برنامههای رسانه تعامل با مخاطب است. به هر شکل باید برنامههای تعاملی داشته باشیم. البته نه اینکه الان برنامههای تعاملی نداریم، الان هم زیاد است. اگر برنامه "بچههای دیروز" با استقبال مخاطبان رو به رو شده به این دلیل است که نوع تعاملش نو است و از ظرفیت جدید استفاده کرده است. ما به دنبال پیدا کردن ظرفیتهای جدید هستیم. برنامههای "سلام تهران"، "تهران 20" و "به خانه برمیگردیم" و دیگر برنامههای اقتصادی و اجتماعی با این رویکرد تهیه میشود.
*اما فاصله میان مخاطبان و برنامهسازان زیاد است؟
- دغدغه ما این است که فاصله مخاطب و برنامهساز، گیرنده و فرستنده را به حداقل برسانیم. "بچههای دیروز" ظاهراً به این حداقل فاصله رسیده است. ما به دنبال این هستیم هر برنامهای هدف و کارکرد خاص خودش را داشته باشد، اما به نظرم اگر بتوانیم فاصله میان برنامهسازان و بینندگان را کم کنیم و از استودیوها تا میتوانیم خارج شویم و به فضای جامعه نزدیک شویم این فاصله برداشته میشود.
*پس باید امیدوار باشیم که ساختارهای دیگر برنامههای شبکه تهران تغییر میکند؟
- در آینده نه چندان دور شاهد تحولات بسیار جدیتر در شبکه تهران خواهید بود. الان هم شبکه تهران، شبکهای فعال است که سرعت ضرباهنگ برنامهها بیشتر شده شده است. برنامههای رسانه زنده هر روز باید نو شود. ما به دنبال نو شدن هستیم و سعی میکنیم هر روز خودمان را با ذائقه مخاطبان تغییر دهیم، همچون تغییر فصلها باید برنامهها هم رنگ و بوی خاصی داشته باشند.
*ولی در ساخت سریالها به ویژه سریال ماه رمضان نتوانستید فاصله میان مخاطبان و برنامهسازان را کم کنید. آیا در این باره تصمیمی ندارید؟
- یکی از برنامههای جدید شبکه توجه به جذابیت، شادابی، نشاط برای عموم برنامهها به ویژه در زمان نوروز است. به طور کلی رنگین کمانی از برنامهها را برای نوروز در نظر گرفتیم. فیلمهای متنوع در ژانرهای مختلف پخش میشود. تولید سریال نوروزی هم شروع شده، اما توضیحات بیشتر در این باره را در آینده خواهم گفت، اما به شما این اطمینان را میدهم امسال برنامههای شبکه تهران جذابتر از سالهای گذشته خواهد بود.
*آیا برنامه جامعی برای ساخت سریالهای شبکه تهران دارید؟
- بله، یک برنامه جامع و بسیار سنگین برای بحث سریالسازی داریم تا به نیاز مخاطبان توجه کنیم. تولید موج اول سریالهای شبکه تهران از اسفند ماه شروع میشود. البته سریال نوروزی شبکه تهران کلید خورده است. یک برنامه بسیار فشرده در امر سریالسازی داریم. اگر منابع مالی اجازه دهد سال 90 پرکارترین سال برای سریالسازی است. در آینده اطلاعات برنامههای نوروزی را میدهم.
*از چندی پیش پخش سریالهای قدیمی و ماندگار تلویزیون هم شروع شده است، اما منسجم نبوده است. آیا در این باره هم برنامهای طراحی کردهاید؟
- ما روی این مسئله هم فکر کردیم که چطور باید این کار را انجام دهیم. البته پخش سریالهای قدیمی محصول شبکه تهران مثل "پول کثیف"، "افسون" و ... شروع شده است.
*منظورم سریالهای قدیمی مثل "کوچک جنگلی"، "افسانه سلطان و شبان" و ... بود؟
- در حال برنامهریزی هستیم، اما نیاز به جمعبندی دقیق داریم.
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گفتگو: فاطمه عودباشی
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