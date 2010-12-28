مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

ایران :
وزیر رفاه و تامین اجتماعی: 830 هزار بازنشسته کشوری سهام میگیرند
باران مدیترانهای از جمعه میبارد
با اجرای قانون هدفمندی یارانهها رقم خورد؛ زیان 6 میلیارد دلاری پاکستان با توقف قاچاق سوخت از ایران
تفاهم:
وزیر صنایع و معادن: قیمت محصولات صنعتی کاهش مییابد
کسوف در آسمان 14 دی ایران: خصوصیات کسوف در ایران و تهران
توزیع قبوض برق با اعمال نرخهای جدید
تولید 11 گوشی کاملاً ایرانی؛ گوشی های ایرانی جای چینیها را گرفتند!
وزیر صنایع و معادن: قیمت محصولات صنعتی کاهش مییابد
کسوف در آسمان 14 دی ایران: خصوصیات کسوف در ایران و تهران
توزیع قبوض برق با اعمال نرخهای جدید
تولید 11 گوشی کاملاً ایرانی؛ گوشی های ایرانی جای چینیها را گرفتند!
جام جم :
ذخایر کالایی هدفمند یارانهها دست نخورده ماند
برگزاری همایش ملی حماسه ماندگار "9 دی"
مهاجرت سرمایههای کشتی ایران به جمهوری آذربایجان
جوان:
تقابل قوا، سناریوی جدید فتنه با محوریت خاتمی
وزیر مسکن و شهرسازی: قیمت مسکن تکان نخورده است
کشتی مرمره دوباره به غزه میرود
جهان صنعت:
سرنوشت مازاد درآمد ارزی امسال مشخص نیست
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از سال 2010؛ رتبه ایران در شاخصهای اقتصاد کلان میان 139 کشور
دلار مقابل یورو جان تازهای گرفت
در جلسات شورای عالی کار؛ شرط حضور 4 نماینده کارگر و کارفرما منتفی شد
حمایت:
رئیس جمهور: وحدت در منطقه موجب پیشرفت و آبادانی میشود
بررسی آلودگی هوا در دستور کار سازمان بازرسی
اوایل بهمن آغاز دور جدید گفتگوها با 1+5
خراسان:
یک سال حبس و 16 میلیارد ریال جریمه برای بزرگترین قاچاقچی سوخت کشور
رویانیان: سهمیه گازوئیل خودروهای حمل و نقل برون شهری افزایش مییابد
نامه معاون اول رئیس جمهور به استانداری خراسان رضوی درباره هزینه کرد بودجه فرهنگی صرفاً در حوزه زیارت
دنیای اقتصاد:
عبور از گردنه اول یارانهها
شش سال حبس اضافی برای غول نفتی روسیه
بازگشت بورس به فاز استراحت
سیاست روز:
ادعای دنباله دار مقامات انگلیس درباره ایران؛ دستمایه تازه این بار ضحاک و کاوه
قالیباف: کمیته بررسی نحوه معامله سهام عدالت تشکیل شد
ایران- قطر: پس از 365 روز دوباره مقابل هم
شرق:
دولت خواستار رسیدگی فوری به شکایت رحیمی از افترائات شد؛ شطرنج شکایات
ناطق نوری حاضر به بازگشت نشد
معرفی برگزیدگان کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعات
هشدار آیتالله یزدی به طراحان مکتب ایرانی
قدس:
تاکید نمایندگان مجلس بر ضعف نظارت دستگاههای اجرایی؛ قانون در برابر "اختلاس" بازدارنده نیست
معاون وزیر بازرگانی: احتمال توزیع کالای کوپنی در سال آینده
نایب رئیس کمیسیون بهداشت: همه ایرانیان تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرند
کیهان:
نظارت مسئولان و همکاری مردم نتیجه داد؛ ثبات قیمتها 9 روز پس از اجرای هدفمندی یارانهها
پرداخت 20 هزار میلیارد ریال سهم به بازنشستگان کشوری
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: ناآرامیهای ضد دولتی به 2 شهر دیگر تونس گسترش یافت
همشهری:
وضعیت بازار 10 روز پس از اجرای رسمی هدفمندی یارانهها؛ تثبیت قیمتها، وفور کالا
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تشکیل جلسه میدهد؛ نفس تهران تنگتر شد
کاهش 5/6 درصدی مصرف گاز کشور
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