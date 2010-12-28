به گزارش خبرنگار مهر، در میان نام 60 فیلمی که قرار است بهمن‌ماه و در بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر روی پرده بروند، سهم سینمای کمدی تنها چهار فیلم است. این آمار اندک نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب کمدی‌هایی است که بیشترین بخش اکران سینماها در سال‌های اخیر به آنها اختصاص پیدا کرده است.

بسیاری از این آثار که با اندازه‌های نازل طنزهای تلویزیونی ساخته می‌شوند و فرمولی یکسان را رعایت می‌کنند با سرعت ساخته شده و روانه اکران می‌شوند، مشکلات نمایش عمومی فیلم‌ها که معمولا گریبانگیر بسیاری از تولیدات جدی و فرهنگی سینما است مانعی برای نمایش این آثار در سینماهای تهران و شهرستان‌ها نیست.

سینمای ایران زمانی کمدی‌های قابل قبولی مانند "اجاره‌نشین‌ها" و "نان، عشق و موتور 1000" داشته، حتی این روزها می‌توان نمونه جذاب دیگری به نام "سن‌پطرزبورگ" را روی پرده سینماها دید، اما تولید انبوه آثار سخیف که رگه‌های طنز دارند و قرار است مخاطب را به هر شکل و شیوه بخندانند بازار را از تعادل خارج کرده است.

در میان فیلم‌های کمدی جشنواره بیست و نهم، "اخراجی‌ها 3" می‌تواند مهمترین فیلم باشد. پایان سه‌گانه مسعود ده‌نمکی درباره دفاع مقدس و آدم‌های جنگ این بار رنگ و بوی اجتماعی گرفته و داستانی مربوط به انتخابات دارد، از فهرست بازیگران می‌توان فهمید که شخصیت‌های دو فیلم قبلی ده‌نمکی در "اخراجی‌ها 3" هم حضور دارند.

اگرچه می‌توان دیدگاه و تلقی ده‌نمکی از طنز و کمدی را زیر سوال برد یا اشتباههای فاحش تکنیکی فیلم‌هایش را نشانی از تسلط نداشتن او بر ابزار تازه‌ای دانست که می‌خواهد پل ارتباط او با عامه مردم باشد اما از همین حالا می‌توان تصور کرد "اخراجی‌ها 3" مانند دو بخش قبلی با توجه به تبلیغات فراوان و حمایت‌های تلویزیون از این فیلم یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 90 باشد، فیلمی که احتمالا نوروز سال آینده روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی "آژانس ازدواج" به کارگردانی محمد درمنش یکی دیگر از فیلم‌های کمدی این دوره است، سابقه سینمایی درمنش و ساخت فیلم‌هایی جدی در حوزه اجتماعی و دفاع مقدس قبول این که او به سینمای کمدی پیوسته است کمی سخت می‌کند، اما درمنش اعتقاد دارد که فیلم تلاشی متفاوت در سینمای کمدی است.

همان طور که می‌توان از نام فیلم حدس زد، "آژانس ازدواج" درباره موسسه‌ای است که تضمین می‌کند در مدتی کوتاه برای کسانی که تمایل به ازدواج دارند همسر مناسب پیدا کند. بهنوش بختیاری یکی از پرکارترین بازیگران سینمای کمدی در سال‌های اخیر یکی از نقش‌های اصلی این فیلم را بازی می‌کند. بهزاد محمدی کمدین تئاترهای عامه‌پسند هم یکی دیگر از بازیگران فیلم تازه درمنش است.

فیلم سینمایی "قبرستان غیرانتفاعی" به کارگردانی محسن دامادی یکی دیگر از فیلم‌های کمدی این دوره است، فیلم، داستانی تازه و جذاب دارد. مردی که یک زمین بزرگ در منطقه‌ای نزدیک شهر دارد، تصمیم می‌گیرد آن را تبدیل به قبرستان غیرانتفاعی کند. او در کار خود با موانع و مشکلاتی روبرو می‌شود.

محمد مطیع که پس از بازگشت به ایران در چند مجموعه تلویزیونی تاریخی و طنز بازی کرده پس از سال‌ها در یک فیلم سینمایی نقش اول را بازی می‌کند، علیرضا خمسه کمدین محبوب دهه 70 و ستاره سینمای ایران در آن روزها یکی دیگر از بازیگران این فیلم است.

فیلم سینمایی "ورود زنده‌ها ممنوع" به کارگردانی جواد مزد‌آبادی یکی دیگر از کمدی‌هایی است که می‌توان در جشنواره فیلم فجر به تماشای آن نشست. اولین تجربه جواد مزدآبادی در سینمای کمدی در نگاه به عکس‌های فیلم و با توجه به ترکیب بازیگران تجربه متفاوتی به نظر نمی‌رسد، مجید صالحی، علی صادقی، مهران رجبی و بهاره رهنما در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند.

"ورود زنده‌ها ممنوع" داستان دو جوان نعش‌کش است که خودروی نعش‌کش را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند با موتور سیکلت جنازه‌ها را جا به جا کنند، بهاره رهنما یکی دیگر از بازیگران زن پرکار سینمای کمدی در این سال‌ها هم در این فیلم مقابل دوربین رفته است.

سهم سینمای ایران از فیلم‌های کمدی در سال 90 به این چهار فیلم محدود نمی‌شود، فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" به کارگردانی رامبد جوان که می‌توان آن را جدا از جریان غالب کمدی‌های سینمای ایران دانست، احتمالا بدون شرکت در جشنواره امسال، اکران عمومی می‌شود. بقیه آثاری که این روزها در مرحله تولید هستند در اندازه‌هایی قرار می‌گیرند که باید از بابت غیبت آنها در مهمترین جشنواره سینمایی کشورمان خوشحال باشیم.

فهرست اعلام شده از طرف موسسه جشنواره‌های بنیاد سینمایی فارابی 64 فیلمی که متقاضی شرکت در این رویداد سینمایی هستند را مشخص کرده و در میان این آثار دیگر فیلم کمدی دیده نمی‌شود.