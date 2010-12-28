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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

عمرو موسی:

گفتگو با اسرائیل فریبی بزرگ است

گفتگو با اسرائیل فریبی بزرگ است

دبیرکل اتحادیه عرب بر این باور است که گفتگو با رژیم اسرائیل در حین اینکه این رژیم به توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می دهد برابر با همراهی با یک فریب و سفسطه سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "عمرو موسی" که روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره صحبت می کرد، گفت: گفتگوها در شرایطی که توسعه شهرکها وجود دارد یک فریب بزرگ بشمار می رود.

دبیر کل اتحادیه عرب افزود: در حالی که اراضی خورده می شود ما چگونه درباره آنها گفتگو کنیم.

این دیپلمات برجسته جهان عرب در ادامه خاطر نشان کرد: ملت فلسطین پایدار و صبور است، اما به خاطر اشغال سرزمین و اقدامات سرکوب گرانه رنج های زیادی می برد.

وی افزود: من از غزه بازدید کردم و خودم را در شرایط آنها قرار دادم و چیزهای که دیدم درد آور بود.

این مقام بار دیگر موضع اتحادیه عرب را تکرار کرد و خواستار پایان محاصره نوار غزه شد.

وی "صلح" در خاورمیانه و همچنین "فلسطین" را دستور کار اتحادیه عرب و مهمترین مسائل این اتحادیه در سال 2011 توصیف کرد.

کد مطلب 1219237

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