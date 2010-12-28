گفتگو با اسرائیل فریبی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "عمرو موسی" که روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره صحبت می کرد، گفت: گفتگوها در شرایطی که توسعه شهرکها وجود دارد یک فریب بزرگ بشمار می رود.

دبیر کل اتحادیه عرب افزود: در حالی که اراضی خورده می شود ما چگونه درباره آنها گفتگو کنیم.

این دیپلمات برجسته جهان عرب در ادامه خاطر نشان کرد: ملت فلسطین پایدار و صبور است، اما به خاطر اشغال سرزمین و اقدامات سرکوب گرانه رنج های زیادی می برد.

وی افزود: من از غزه بازدید کردم و خودم را در شرایط آنها قرار دادم و چیزهای که دیدم درد آور بود.

این مقام بار دیگر موضع اتحادیه عرب را تکرار کرد و خواستار پایان محاصره نوار غزه شد.

وی "صلح" در خاورمیانه و همچنین "فلسطین" را دستور کار اتحادیه عرب و مهمترین مسائل این اتحادیه در سال 2011 توصیف کرد.