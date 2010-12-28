رئیس سازمان تربیت بدنی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییرات مورد نظر برای فدراسیون های ورزشی گفت: برای انجام این کار جنبه های مختلف را بررسی می کنیم نه فقط نتیجه‌گیری در یک رویداد آسیایی و جهانی را. قرار هم نیست نتیجه بررسی های ما به تغییرات حتمی و کامل در کادر فنی فدراسیون ها منجر شود.

وی ادامه داد: با توجه به اتمام رویداد مهمی مانند بازیهای آسیایی بررسی وضعیت فدراسیون ها و عملکرد آنها لازم و ضرروی است اما در این بین فقط فدراسیون های ناکام مورد نظر ما نیستند. همه فدراسیون ها چه موفق و چه ناکام را از نظر وضعیت فعلی مورد بررسی قرار دمی دهیم. چه بسا نتیجه کار ما ابقا مدیران آنها باشد.

سعیدلو در مورد تغییر مدیریت فدراسیون ژیمناستیک یادآور شد: ریاست آقای محتشمی طبق قانون تمام شده بود. طبق بررسی ها لازم صلاح دیدیم در مدیریت این فدراسیون تغییری ایجاد شود و به همین دلیل آن را اعمال کردیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بودجه 50 درصدی برای دو تیم استقلال و پرسپولیس که قول پرداخت آن از طریق سازمان تربیت بدنی داده شده بود گفت: با اطمینان می گویم که این بودجه به طور کامل و بدون کم و کسر پرداخت شده است.

وی در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه ادامه داد: فعلا که پرسپولیس و استقلال کارشان را انجام می دهند اما از این موضوع غافل نیستیم و مشغول رسیدگی به این پرونده و بررسی محورها و گزینه های مورد نظر هم هستیم با این حال تا زمان نهایی شدن کار به مشکلات این دو باشگاه حتی در زمینه های مالی رسیدگی می کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد اداره دو تیم پرسپولیس و استقلال با یک نفر کار سخت و مشکلی خواهد بود، گفت: من اینطور فکر نمی کنم. اگر غیر از این بود این دو تیم تا حالا دوام نمی آوردند و اداره هم نمی شدند. به هر حال تیمی که در حیات است یعنی اداره می شود. حتی همان تیمی که در رده هفدهم یا هجدهم لیگ برتر است. من این موضوع را قبول ندارم اما با این حال پیگیری مشخص کردن اعضای هیئت مدیره هم هستم.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص انتقال تیم نفت به استان مرکزی یادآور شد: در کل موافق این طرح نیستم. بهتر است همه شهرستان ها با ظرفیت های بومی تقویت شوند. تیم ها باید در هر شهرستانی که هستند از پایه شکل بگیرند و رشد کنند تا قدر موقعیت خودشان را بدانند. انتقال تیم ها به این شکل را قبول ندارم.

علی سعیدلو همچنین در حاشیه مراسم بازدید امروز از کمپ تیم های ملی در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت امروز فدراسیون فوتبال گفت: این فدراسیون طی ماه های گذشته خوب کار کرده است. نتیجه آن را هم در مسابقات آینده خواهیم دید.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قطبی در صورت نتیجه نگرفتن بعد از جام ملت ها مستقیما به ژاپن می‌رود و دیگر پاسخگو نیست گفت: این وظیفه خبرنگاران است که موضوع را پیگیری کنند تا وضعیت آن به وضوح مشخص شود. در هر صورت من در جلسه ویژه ای که شب گذشته با تیم ملی داشتم به همه بازیکنان و مربیان وعده پاداشی ویژه را دادم.

سعیدلو تصریح کرد: افشین قطبی تا امروز طبق آنچه قرارداد داشته است تمام حق الزحمه خود را به طور کامل دریافت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای تیم ملی به دنبال یک مربی "بیست " باشیم گفنت: باید دیپلماسی ورزشی را فعال کنیم. نباید از توجه به روابط دوستانه با دیگر کشورها غافل شد. تمام رایزنی ها و مذاکراتی که داریم در راستای همکاری کامل و همه جانبه با دیگر کشورهاست.