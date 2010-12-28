حضور چهار تیم در نخستین دوره و قهرمانی کره/ تیم ملی ایران غایب بود

به گزارش خبرنگار مهر، در اوایل دهه 50 میلادی تفکر برگزاری مسابقات جام ملتهای آسیا شکل گرفت و پس از آنکه در سال 1945 کنفدراسیون فوتبال بصورت رسمی در مانیل فیلیپین تاسیس شد، "عبدالرحمان تانکو" نخست وزیر مالزیایی که تصمیم گیرنده اصلی AFC بود، برگزاری "جام آسیا" را به اعضای اندک کنفدراسیون پیشنهاد کرد.
این طرح در نهایت مورد تصویب اعضا قرار گرفت و در جریان برگزاری بازیهای آسیایی 1954 مانیل میزبانی نخستین دوره این جام به هنگ کنگ که منطقه مستقلی بود، واگذار شد تا این جام چهار سال زودتر از مسابقات معتبر جام ملتهای اروپا بصورت رسمی آغاز شود.
مرحله مقدماتی:
در دور مقدماتی این تیم جام تیمها به سه گروه تقسیم شدند. در غرب آسیا، در غیاب تیم ملی فوتبال ایران، قرار بود تیمهای اسرائیل، پاکستان و افغانستان برگزار کننده مرحله مقدماتی باشند که در نهایت بدون برگزاری هیچ دیداری اسرائیل نماینده این منطقه لقب گرفت.
در جنوب شرق آسیا مسابقات در دو مرحله برگزار شد، ابتدا تیمهای مالزی و کامبوج برابر هم به میدان رفتند. دیدار رفت این مرحله روز هفدهم مارس سال 1956 که طبق تاریخ نخستین دیدار رسمی برگزار شده در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیاست، با برتری 9 بر 2 تیم مالزی در کوالالامپور همراه شد تا این تیم گرچه بازی برگشت را با نتیجه 3 بر 2 به کامبوج واگذار کرد اما راهی مرحله بعدی شود.
مالزی در مرحله بعد روز سوم می همان سال ابتدا با نتیجه 4 بر صفر برابر ویتنام تن به شکست داد و تساوی 3 بر 3 در دور برگشت مانع از حذف این تیم نشد تا ویتنام نماینده این مرحله در نخستین دوره جام ملتهای آسیا باشد.
در شرق آسیا هم ابتدا کرهجنوبی در بازی رفت با نتیجه 2 بر صفر از سد فیلیپین گذشت و در بازی برگشت هم در سئول با نتیجه 3 بر صفر به برتری دست یافت تا راهی مرحله بعد شود.
در مرحله دوم کرهایها ابتدا در سئول با 2 گل برابر چین پیروز شدند اما در بازی برگشت با نتیجه 2 بر یک مغلوب شدند اما با برتری 3 بر 2 جواز حضور در جام ملتها را کسب کردند.
مرحله نهایی:
به این ترتیب تیمهای کره جنوبی، ویتنام، اسرائیل و هنگ کنگ (میزبان مسابقات) جواز حضور در نخستین دوره جام ملتهای آسیا را که بصورت دورهای از روز اول سپتامبر سال 1956 در ورزشگاه "گوورنمنت" برگزار میشد، را کسب کردند.
در نخستین دیدار این جام تیم هنگ کنگ با نتیجه 3 بر 2 مغلوب اسرائیل شد، این در حالی بود که "ائو جی یین" در دقیقه 12 نخستین گل این جام و تیم میزبان را به ثمر رسانده بود. پنج روز بعد این تیم برابر کرهجنوبی به تساوی 2 بر 2 رضایت داد.
سومین بازی جام، روز هشتم سپتامبر با برتری 2 بر یک کره جنوبی مقابل اسرائیل همراه شد و یک روز بعد دو تیم هنگ کنک و ویتنام به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند تا با این نتیجه میزبان مسابقات شانس قهرمانیاش در این جام را از دست بدهد.
روز دوازدهم سپتامبر اسرائیل با نتیجه 2 بر یک از سد ویتنام گذشت تا برای رسیدن به جام قهرمانی این دوره از مسابقات چشم به بازی کره جنوبی و ویتنام بدوزد.
ورزشگاه "گوورنمنت" در روز پانزدهم سپتامبر میزبان مهمترین دیدار جام نخست بود که کره جنوبی با پیروزی 5 بر 3 در این مسابقه، 5 امتیازی شد و قهرمان اولین دوره جام ملتهای آسیا لقب گرفت. "سانگ ناک وون" (5)، "وو سانگ کئون" (41 و 58 - پنالتی) و "چوی چونگ مین" (57 و 66) زننده گلهای تیم کره در این بازی بودند.
در پایان نخستین دوره جام ملتهای آسیا، کره جنوبی با 5 امتیاز قهرمان شد و تیمهای اسرائیل، هنگ کنگ و ویتنام ردههای دوم تا چهارم را از آن خود کردند. ضمن اینکه "نائوم استلماخ" با 4 گل زده آقای گل این دوره لقب گرفت.
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