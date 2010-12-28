فولاد ماهان قهرمانی که رو به سقوط است/ بازی با اعتبار ایران شایسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، برای باشگاه فولاد ماهان سپاهان تا همین فصل گذشته اوضاع بر وفق مراد بود. قهرمانی در لیگ برتر فوتسال، قهرمانی در آسیا، داشتن بیشترین بازیکن ملی پوش و... این باشگاه را در صدر اخبار فوتسال کشور قرار داده بود اما در فصل جاری تمام سروصدای این تیم متمول خوابید و فولاد دیگر مدعی و یکه تاز میدان فوتسال نیست. ظهور قدرت‌هایی چون گیتی پسند و گسترش فولاد تبریز و توانمند شدن شهید منصوری قرچک باعث شد تا تیم مدعی فولاد ماهان از یکه تازی افتاده و بیشتر اسیر بحران‌های داخلی شود.

از قهرمانی تا گرفتار شدن در بحران

اینکه بگوییم باشگاه فولاد ماهان، مدافع عنوان قهرمانی دو فصل گذشته لیگ برتر در فصل جاری مشکلی ندارد خیلی منطقی نیست، تیمی که در طول فصل دست به تعویض مربی می زند، بازیکنانش بارها از سوی مدیریت باشگاه تنبیه و جریمه می شود، بهترین بازیکنش چند هفته خانه نشین می شود و ... بدون شک درونش حواشی زیادی وجود دارد که باعث شده این تیم چنین نتایجی کسب کند.

تصمیماتی بدون پشتوانه منطق

فولادماهان اصفهان که حضورش در فوتسال به عنوان یک سرمایه گذار بزرگ تا به امروز منشا خیر بوده است متاثر از نتایج ضعیف فصل جاری در رده مدیریتی تصمیماتی را اتخاذ کرده که مشخصا پشتوانه منطقی ندارد. از محروم کردن وحید شمسایی تا انصراف از میزبانی دیدار ایران - بلژیک و تورنمنت چهار جانبه باشگاههای جهان همه و همه تصمیمات احساسی مدیرانی است که آمده‌اند به فوتسال فقط و فقط برای قهرمانی.

سودی که مدیران فولاد ماهان از سرمایه گذاری در ورزش بردند

رسیدن به این هدف بد نیست و همه برای قهرمانی سعی و تلاش می کنند اما چگونگی رسیدن به آن مهم است. باشگاه فولاد ماهان که در دو فصل گذشته قهرمان شد آیا با قهرمانی‌اش سرمایه گذاران دیگر از سرمایه گذاری در این رشته پرطرفدار سر باز زدند؟! مدیران فولاد ماهان اگر هم در ورزش هزینه‌ای کردند به عوض آن از هزینه خود سود بردند، قهرمانی در ایران و آسیا و مهمتر از آن رسیدن به شهرت و جایگاهی در خور توجه. مدیران این تیم که امروز از سرمایه گذاری در فوتسال ابراز ندامت می کنند از کنار حضور در این عرصه به اشتهاری رسیدند که با سرمایه گذاری در بازار آهن و فولاد شاید به یک دهم از آن هم نمی رسند. آیا این سود ارزش آن سرمایه گذاری هنگفت را نداشت؟

نتایج فولاد دلیل تصمیم گیری مدیران

مدیران باشگاه فولاد ماهان که همچون دیگر سرمایه گذاران بخش خصوصی بدون شک حضورشان در ورزش کمک با اهداف عالیه بوده اما تصمیماتی که آنها می گیرند بدون شک دور از منطق و خارج از چارچوب‌های ورزش است. آنها در روزهایی که تیم‌شان مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر بود، حمایت مالی از دیدار دوستانه ایران - بلژیک را پذیرفتند و برای برگزاری تورنمنت چهارجانبه فوتسال با حضور تیم‌های مطرحی از آرژانتین، برزیل و رومانی ابراز تمایل کردند. حالا که تیم‌شان نتیجه نمی گیرد، از میزبانی این دو رویداد مهم انصراف داده‌اند!

بازی با اعتبار فوتسال ایران

شاید اتخاذ این تصمیم خارج از میدان ورزش عجیب نباشد اما در شرایطی که از سوی کمیته فوتسال با این تیم‌ها رایزنی شده تا میهمان ایران باشد، انصراف از پذیرایی آنها تبعاتی دارد که شاید دامن گیر باشگاه فولاد ماهان نشود اما به شان و اعتبار فوتسال ایران لطمه می زند. مدیران باشگاه فولاد ماهان می توانند وحید شمسایی را خانه نشین کنند، بازیکنان‌شان را بارها جریمه کنند، افضلی را جانشین ابطحی کنند و ... اما آنها نباید به خود این اجازه را بدهند با اعتبار فوتسال ایران بازی کنند.

وداع با فوتسال ایران

تیم فوتسال فولاد ماهان که در فاصله هشت بازی مانده به پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال فقط پنج امتیاز با صدر جدول فاصله دارد، ظاهرا همه چیز را برای خود تمام شده می انگارند، به همین خاطر است که دم از وداع با فوتسال ایران و سرمایه گذاری در فوتسال امارات می زنند.

سئوال‌هایی از مدیران فولاد ماهان

در این میان سوال های زیادی مطرح می شود از جمله اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری شما در فوتسال ایران چه بود؟ جز اینکه رقم قراردادهای بازیکنان و مربیان فوتسال را بی رویه بالا بردید و زمینه وداع تیم‌های ضعیف با فوتسال را فراهم آوردید. آن روزها که شما قهرمان مسلم فوتسال ایران بودید، کمیته فوتسال، کمیته‌ای سالم بود اما امروز که نتیجه نمی گیرید، دم از اعمال نفوذ کمیته داوران برای تغییر نتیجه شهرآورد اصفهان می زنید؟ آن روزهایی که شمسایی گل می زد و شما را با دست نشان می داد، او بهترین بازیکن آسیا بود و امروز عامل ناکامی شما؟ آن روز که ترابیان میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را برای اصفهان گرفت، بهترین مدیر بود و امروز مدیری که نتایج را تعیین می کند؟ آیا چون مدیران این تیم متمول هستند، اوضاع همیشه باید بر وقف مرادشان باشد و همیشه باید طوری باشد که آنها می خواهند؟