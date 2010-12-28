به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چهار هفته از آغاز فصل جدید مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور این برای نخستین بار است که همه تیم‎های شرکت کننده دیدارهای خود در را بدون تاخیر و در هفته مقرر برگزار خواهند کرد چون هیچ تیمی در سفر نیست و همه بازیکنان هم در اختیار تیم‎هایشان هستند.

در چنین هفته‏ای بزرگترین دیدار در ورزشگاه انقلاب البرز برگزار خواهد شد. جائیکه سایپا به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات میزبان تیمی است که هر چهار دیدار گذشته خود را با پیروزی پشت سرگذاشته و به عنوان صدرنشین قاطع گروه "الف" از کرمان راهی استان البرز شده است. البته سایپا در حال حاضر رده خوبی در این گروه ندارد اما این از بزرگی دیدار روز چهارشنبه کم نخواهد کرد.

دیگر دیدار حساس این گروه را تیم‎های دانشگاه آزاد و باریج اسانس کاشان برگزار خواهند کرد. شاگردان حمید موحدی که هنوز طعم پیروزی در لیگ برتر 89 را نچشیده‏اند میزبان تیمی هستند که دو برد خود را مقابل تیم‏های بزرگی مانند سایپا و داماش به دست آورده است. به طور حتم باریج اسانس کاشان به دنبال چهارمین پیروزی این فصل است در حالیکه اگر دانشگاه آزاد بازهم به باخت رضایت بدهد کار خود را برای صعود سخت‎تر خواهد کرد.

فردا مشهدی‏ها هم تماشاگر دیدار جذابی خواهند بود. ابومسلم که طی چهار هفته گذشته نمایش قابل قبولی از خود ارائه کرده است میزبان یکی از تیم‏های مدعی و بزرگ لیگ برتر است. دیدار کاله و بازیکنان بزرگش در مقابل بازیکنان بی ادعا اما قابل اتکا ابومسلم دیدنی است.

همچنین در هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور تیم‏های مدعی به دنبال جبران شکست‏های گذشته خود هستند. پیکان که پس از کسب مدال برنز جهان در دیدار معوقه یکشنبه شب مغلوب ارومیه شد برای جبران این ناکامی به مصاف پتروشیمی می‎رود که خود به دنبال جبران شکست هفته گذشته‎اش است. همان طور که شاگردان حسین معدنی قصد دارد با شکست یزدی‎ها خاطره باخت مقابل باریج اسانس را به فراموشی کامل بسپارند.

برنامه دیدارهای هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به این شرح است:

چهارشنبه (8/10/89)

گروه "الف":

* داماش گیلان - پیشگامان کویر یزد (خانه والیبال - ساعت 15)

* سایپا البرز - برق کرمان (سالن انقلاب کرج - ساعت 17)

* دانشگاه آزاد - باریج اسانس کاشان (خانه والیبال ساعت 17)

* ارتعاشات صنعتی ایران - بانک کشاورزی (خانه والیبال - ساعت 19)

گروه "ب":

* بازرگانی جواهری گنبد - پرسپولیس تهران (سالن المپیک گنبد - ساعت 17)

* ابومسلم خراسان - کاله مازندران (سالن مهران مشهد - ساعت 17)

پنجشنبه (9/10/89)

گروه "ب":

* پتروشیمی بندرامام - پیکان (سالن شهرک بعثت - ساعت 17)

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - ارومیه (سالن والیبال بندرعباس - ساعت 17)

جدول رده‏بندی هشت تیم شرکت کننده در هر یک از گروه‎های مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تا پیش از دیدارهای روز های چهارشنبه و پنجشنبه به شرح زیر است:

گروه "الف":

1- برق کرمان

2- باریج اسانس کاشان

3- داماش گیلان

4- بانک کشاورزی

5- ارتعاشات صنعتی

6- پیشگامان کویر یزد

7- سایپا

8- دانشگاه آزاد

گروه "ب":

1- کاله مازندران

2- پتروشیمی بندرامام

3- ارومیه

4- آلومینیوم المهدی بندرعباس

5- ابومسلم مشهد

6- پرسپولیس تهران

7- بازرگانی جواهری گنبد

8- پیکان