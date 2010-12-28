حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: درجلسه ای که با افشین قطبی در سفر به قطر داشتم ایشان مطالب مهمی را در خصوص مشکلاتی که در تیم ملی با آن روبرو بود و همچنین برخی نگرانی های شخصی اش پس از مسابقات جام ملت های آسیا را مطرح کرد که در روزهای آینده بیشتر در مورد جزئیات آن صحبت خواهم کرد.

وی تصریح کرد: به عنوان معاون سازمان به ایشان قول دادم درحد توانم برای رفع مشکلات و رفع نگرانی ها به ایشان کمک کنم و به سرمربی تیم ملی اطمینان خاطر دادم با حمایت های لازم از سوی سازمان این مشکلات برطرف خواهد شد.

معاون سازمان تربیت بدنی اضافه کرد: از قطبی خواستم تمام توان فنی و فکری خود را برای موفقیت تیم ملی بکار بگیرد و اطمینان داشته باشد سازمان تربیت بدنی اجازه نخواهد داد وی با خاطره تلخ ازتیم ملی جدا شود.

سجادی یکی از دغدغه های قطبی را مشخص نبودن وضعیت مالیات قرارداد مدت همکاری اش با باشگاه پرسپولیس عنوان کرد و اظهار داشت : با دستور دکتر سعیدلو و یافتن راه حل قانونی این مشکل را حل می کنیم.

وی در خصوص وضعیت بازیکنان تیم ملی فوتبال در فاصله دوهفته مانده به جام ملت های آسیا اظهار داشت : خوشبختانه جو خوبی بر اردوی تیم ملی حاکم است و بازیکنان کاملا مطیع و هماهنگ با کادر فنی هستند و با جلسه ای که رئیس سازمان با بازیکنان داشت و شارژ روحی ملی پوشان تصور می کنم تیم ملی از هر نظر برای حضور درجام ملت های آسیا و کسب افتخاری تازه برای ورزش کشور آماده است .