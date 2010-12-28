صلح با فلسطینی ها ممنوع است/ سیاست لیکودی و گزینه آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آویگدور لیبرمن" با رد هرگونه چشم انداز صلح در خاورمیانه گفت: صلح نه تنها غیر ممکن بلکه مشخصاً ممنوع نیز است.

وی که در جمع دپپلمات های صهیونیستی صحبت می کرد ضمن غیر مشروع توصیف کردن تشکیلات خودگردان از تل آویو خواست تا برای صلح تمام عیار بدنبال توافق موقت و طولانی مدت در زمینه امنیت و مسائل اقتصادی باشد.



اظهارات تند برخی از مقام های رژیم اسرائیل در چند ماه اخیر و برخی بی اعتنایی ها به مسائل فلسطینی ها سبب شده تا بیم جدایی شرکای غربی تل آویو از این رژیم نمودار شود.



در همین رابطه در چند هفته اخیر برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل خود را برای شناسایی دولت فلسطین ابراز داشته داند.



بنیامین بن العیزر وزیر صنایع، بازرگانی و کار رژیم اسرائیل یکی از مقامات نیز می‌گوید که اگر تل‌آویو به کارشکنی در روند صلح ادامه دهد، آمریکا نیز ممکن است استقلال فلسطین را به رسمیت بشناسد.



بن العیزر که روز یکشنبه (5 دی) در جمع اعضای کابینه اسرائیل صحبت می کرد موجودیت این رژیم را به از سرگیری مذاکرات منوط کرد.



وی گفت: تل‌آویو باید به هر شکل ممکن حتی اگر مجبور شود شهرک ‎سازی را برای چند ماه متوقف کند، مذاکرات با فلسطینیان را از سرگیرد. جای تعجب نخواهد داشت اگر در یک سال آینده همه کشورهای جهان از جمله آمریکا فلسطین را به رسمیت بشناسند.



هشدار بن العیزر یک روز پس از آن مطرح می‌شود که اکوادور نیز به جمع چهار کشور دیگر منطقه آمریکای جنوبی پیوست و استقلال کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967 را به رسمیت شناخت.



اوایل این ماه کشورهای برزیل، آرژانتین، بولیوی و اروگوئه استقلال کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند.



رژیم اسرائیل با اعتراض به روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین در صحنه بین‌المللی، مدعی است که این اقدام بر خلاف ماهیت مذاکرات خاورمیانه صورت می‌گیرد.



تل‌آویو کشورهای آمریکای لاتین را به بی‌توجهی به نقشه راه صلح خاورمیانه سال 2003 متهم می‌کند و مدعی است که کشور مستقل فلسطین با ادامه مذاکرات و نه با اقدامات یک جانبه تشکیل خواهد شد.