اعتبارات نگهداری راههای گیلان بسیار ناچیز است

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: راه امروز به عنوان بخش زیربنایی توسعه پایدارکشور بوده و این مهم دراستانی همچون گیلان به دلیل داشتن پتانسیل های گردشگری و مواهب طبیعی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

وی همچنین نگهداری، بهسازی و ارتقای راههای موجود را اصلی ترین و مهمترین وظیفه اداره کل راه و ترابری گیلان دانست که با تمام وجود نسبت به انجام آن تلاش می شود.

مدیرکل راه و ترابری گیلان با اشاره به پرهزینه بودن نگهداری راهها خاطر نشان کرد: بر اساس استاندارد جهانی سه تا شش درصد ارزش سرمایه ای راه باید برای نگهداری راه، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات جاده هزینه شود.

وی گفت: اداره کل راه و ترابری گیلان مسئولیت نگهداری 10هزار و 628 کیلومتر راه و دو هزار و 712 متر تونل و 15 هزار و950 دستگاه پل را عهده دار است که حداقل هزینه نگهداری آنها براساس نرم جهانی سالانه اعتباری افزون بریک هزار و 700 میلیارد ریال است درحالیکه رقم اختصاص یافته برای نگهداری راههای گیلان بسیار ناچیز بوده واین اداره کل با توکل به خدا، با بکارگیری توان نیروی انسانی و تجهیزات خود با تلاش مضاعف و شبانه روزی نسبت به جبران فاصله اعتبار درنظر گرفته شده واعتبارمورد نظر اقدام می کند.

علیپوردرادامه تصریح کرد: تمامی مسؤلان و نمایندگان مجلس باید برای جذب اعتبارات کافی و مناسب برای ساخت و نگهداری راههای ارتباطی استان تلاش کنند زیرا در صورت برخورداری از یک راه ایمن دراستان می توان تحولی عظیم در تمامی حوزه ها ایجاد کرد.

وی همگرایی دستگاههای مرتبط در امر ایمنی را در پیشبرد اهداف موثر دانست و افزود: در بخش ایمنی راهها 18 ارگان بصورت مستقیم و30 دستگاه بطورغیر مستقیم نقش دارند و کاهش تصادفات حاصل تعامل همه دستگاههای مرتبط در استان است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان سرعت و سبقت غیر مجاز عدم رعایت فاصله طولی خستگی و خواب آلودگی و رعایت نکردن مقرارات راهنمایی و رانندگی را ازعوامل تصادفات عنوان کرد و گفت: در گیلان 55 درصد تلفات انسانی تصادفات رانندگی مربوط به راکبان موتور سیکلتها، دوچرخه سواران وعابران پیاده است که عدم استفاده ازکلاه ایمنی و رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی منجر به این تصادفات می شود.

وی افزود: کمیسیون ایمنی استان از مردم انتظار دارد تا با رعایت مواردی چون داشتن گواهینامه مجاز رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی، استفاده از پلهای عابر پیاده برای عبور از عرض خیابان، عدم توقف طولانی در حاشیه راه و سایر موارد نسبت به حفظ سلامت خود وهمنوعان تلاش کنند.

علیپوردرادامه با اشاره به اعتبارات پروژه های عمرانی در گیلان افزود: مجموعه اعتبارات هزینه شده در سال گذشته از سوی ادارات زیر مجموعه وزارت راه و ترابری در پروژه های عمرانی هزار و 880 میلیارد ریال بوده که در سال جاری مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: وزارت راه و ترابری در گیلان پروژههای چون چهار خطه کردن پونل - تالش - آستارا، پل ولایت دو شهر انزلی، پلهای مسیر سراوان تا فومن، کنارگذر شهر لنگرود و کنارگذرشهرانزلی در دست اجرا دارد که از طریق شرکت ساخت و مدیریت راههای گیلان نظارت می شود.

مدیرکل راه گیلان همچنین کنارگذر دیناچال، چهارخطه اسالم، تقاطع غیرهمسطح خمام، تقاطع غیرهمسطح خاکیان، پل بزرگ کسما واتصال وچهار خطه کردن طرفین این پل به تقاطع غیر همسطح کسما و تقاطع همسطح خاکیان واجرای دهها پروژه رفع نقاط پرحادثه از دیگر پروژههای است که مراحل پایانی کار را طی می کند.

وی در ادامه پل بزرگ چمخاله، ساخت پروژه راه اصلی سنگر- سیاهکل وپلهای بزرگ این مسیر مانند پل بزرگ سفیدرود، چهارخطه کردن محور آستارا به کیاشهر، پل آستانه اشرفیه، تقاطع غیرهمسطح ملاسرا، چهارخطه کردن ملاسرا شفت، افزایش خط عبوری به راه فعلی رودبار- منجیل، چهارخطه کردن شلمان - املش و پل گزافرود را از دیگر پروژههای در دست اجرا ذکر کرد.