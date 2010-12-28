ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما از کل پنج درسی که به عنوان منبع آزمون اعلام کرده ایم، نمره کل به دست می آوریم و براساس آن قبولی اولیه فرد اعلام می شود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در حال حاضر اگر هر داوطلبی از معتبرترین دانشگاههای خارج از کشور نیز درخواست پذیرش داشته باشد، از وی نمره جی آر ای می خواهند که این نمره همین آزمون زبان و استعداد تحصیلی است که ما طی آزمون سراسری برگزار می کنیم اما ما آزمون را یک مرحله تخصصی تر کردیم و دروس پایه مشترک را نیز اضافه کردیم.

وی با اشاره به یکی از مواردی که بیشتر داوطلبان آزمون دکتری نسبت به آن مشکل دارند، اظهار داشت: داوطلبان بحثشان در این است که کسی که می خواهد به عنوان مثال در رشته مکانیک سیالات شرکت کند، باید دروس تخصصی این رشته را آزمون دهد در حالیکه این روش در هیچ جای دنیا رایج نیست.

داوطلبان با وضعیت تحصیلی متوسط به بالا شانس قبولی دارند

خدایی با بیان اینکه سازمان سنجش با انجام آزمون فیلترینگ پذیرش دانشجوی دکتری را به صورت متمرکز انجام می دهد به مهر گفت: این آزمون غربال اولیه را انجام می دهد و می توان گفت افرادی که وضعیت تحصیلی آنها نسبتا متوسط به بالا باشد، در آن امکان موفقیت دارند.

چه افرادی منابع آزمون دکتری را تعیین کرده اند؟

وی درباره منابع اعلام شده آزمون نیز اظهار داشت: از سوی دیگر منابع توسط افرادی تعیین شده که خود آنها سرفصل های این دروس را نوشته اند. این افراد معتبرترین مراجع برای تشخیص این هستند که چه منابعی باید برای آزمون دکتری تعیین شود.

روشهای طراحی سئوالات آزمون دکتری

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه قطعا روش طراحی سئوال آزمون دکتری ترکیبی از تستی و کوتاه پاسخ خواهد بود به مهر گفت: تلاش می شود سئوالات دروس کمی مانند ریاضی، آمار، روش تحقیق، زبان و استعداد تحصیلی به صورت کوتاه پاسخ طراحی شود.

وی همچنین تأکید کرد: سازمان سنجش به هیچ عنوان در نمره دانشگاه و داوطلبانی را که دانشگاه به عنوان واجد شرایط اعلام می کند ذره ای دخالت نمی کند.