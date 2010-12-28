اسماعیل کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: هماکنون 45 بازرس در سطح استان بر اصناف و مغازهها نظارت مستقیم دارند.
وی افزود: روزانه 600 تا 700 مورد بازرسی از واحدهای صنفی این استان در نقاط مختلف انجام میشود.
کاویانی به وجود 250 بازرس افتخاری در سطح استان اشاره و تصریح کرد: از این تعداد 150 نفر به صورت فعال با سازمان بازرگانی همکاری میکنند.
رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری تشدید بازرسی از سطح بازار این استان را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: برخی سودجویان در این میان قصد افزایش قیمتها را به صورت غیرمنطقی داشتند که با تمهیدات اندیشیده شده جلوی اینگونه سواستفادههای احتمالی گرفته شد.
وی با بیان اینکه بازرسان این سازمان روزانه قیمت کالاهای مختلف به ویژه کالاهای اساسی را در سطح بازار رصد میکنند، افزود: با وجود آغاز هفته دوم از اجرای مرحله نهایی قانون هدفمندی یارانهها وضعیت بازار کنترل شده و مطلوب است.
کاویانی با تاکید بر اینکه روزانه به گزارش تخلفات و بازرسیها از سطح بازار رسیدگی میشود، گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه تمامی انبارهای ذخیره کالا در بازار این استان بازرسی میشود، تصریح کرد: تمام افرادی که دارای انبار کالای مصرفی و غیرمصرفی هستند باید موجودی انبار خود را به بازرگانی اعلام کنند.
کاویانی اضافه کرد: در صورت عدم معرفی انبارها به بازرگانی با صاحبان واحدهای صنفی برخورد قانونی میشود.
رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری در ادامه مشارکت مردم را ضامن موفقیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برشمرد و گفت: با توجه به همکاری مردم و اطلاعرسانی آنان به طور طع شکل خاصی در اجرای هدفمندی یارانهها اتفاق نمیافتد و مشکلات احتمالی هم به راحتی قابل حل است.
کاویانی اجرای این قانون را سبب رونق اقتصادی جامعه دانست و گفت: قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با اجرای صحیح این قانون افزایش چشمگیری خواهد داشت.
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