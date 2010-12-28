حسن صدقی گمچه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکسال و اندی بعد از انتخابات 88 برخورد همراه با طمأنینه و روشنگر مقام معظم رهبری با وجود اینکه ممکن بود بعضی از جناح ها مطالبه برخوردهای شدید با فتنه گران را داشته باشند، باعث شد همه مردم از جمله دانشگاهیان بصیرت کافی نسبت به مسائل اجتماعی پیدا کنند.

رئیس دانشگاه ارومیه با بیان اینکه در حال حاضر عمق جریان فتنه کاملا مشخص شده است گفت: به نظر بنده و همه افرادی که با آنها ارتباط دارم اگر برخورد سریع و زودهنگام با فتنه گران صورت می گرفت این قدر بصیرت در مردم بوجود نمی آمد. مردم پای ارزشهای دینی، انقلابی و رهبری نظام ایستاده اند. این که مطالبات مردم قوی تر شده است بخاطر این است که ریشه جریان فتنه را در فتنه های خارجی دیده اند.

وی با بیان اینکه آحاد جامعه از جمله دانشگاهیان برای اعلام حمایت و پشتیبانی خود از انقلاب و مقام معظم رهبری در میدان هستند گفت: ریشه این جریانات به دنبال مسائلی بوده که در کشورمان از طریق استکبار برنامه ریزی شده است. یک روز جنگ تحمیلی، یک روز جاسوسی، یک روز تحریم اقتصادی و یک روزی تحریک همسایگان، یک روز هم ایجاد طبقات مختلف در جامعه و جدا کردن لایه های پائینی انقلاب از لایه های بالایی. این بسیار جریان خطرناکی است.

صدقی افزود: دشمن یک شیوه ای را بکار برد تا بتواند لایه های پائین را از لایه های بالا جدا کند و شکافی بین این دو لایه بوجود آورد. لایه های پائین را هیچی کند و لایه های بالا را بتواند به راحتی از بین ببرد. البته غفلت دوستان لایه های مختلف در اینجا بی تأثیر نبود. اگر دشمن می توانست موفق شود می توانست لایه های بالایی انقلاب را از لایه های پائین جدا کند و لایه های پائینی را از انقلاب دور کند و به راحتی به جان یک لایه کم عمق تری (از نظر کمیت) افتد.

وی اضافه کرد: الآن اگر اجتماع را لایه لایه کنند به راحتی می توانند نفوذ کنند اما این با درایت مقام معظم رهبری و با حضور لایه های مختلف مردم و دانشگاهیان در 9 دی ماه نقش بر آب شد.

به گزارش مهر، نشست دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در آستانه حماسه "9 دی ماه" فردا با حضور جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تالار شهید چمران دانشگاه ارومیه برگزار می شود.