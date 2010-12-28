مسیر استقبال از رئیس جمهور در البرز مملو از جمعیت مشتاق

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، صبح امروز از حوالی ساعت پنج بامداد تا کنون مسیر میدان شهدا تا میدان سپاه کرج مملو از جمعیتی بود که ساعتها قبل از حضور رئیس جمهوری به استقبال وی آمده بودند.

این استقبال چشمگیر در حالی اتفاق افتاده است که از صبح امروز کرج روز سردی را آغاز کرده اما گویی مردم با گرمای حضور خود و اشتیاق برای دیدار با رئیس جمهور خود سرمای صبحگاهی را فراموش کردند.

با حضور جمعیت مشتاق برای استقبال از رئیس جمهوری ترافیک سنگینی در اغلب محورهای منتهی به مسیر استقبال ایجاد شده است و رفت و آمد به کندی صورت می گیرد اما هیچ کس از این کندی حرکت گله مند نیست و با شوق و ذوق فراوان در خیابانهای شهر و محافل عمومی سخن از آمدن رئیس جمهوری است.

مردم به صورت خودجوش در حال نوشتن خوش آمدگویی برای رئیس جمهور هستند.

همچنین از روزها پیش ستادهای مردمی استقبال از رئیس جمهور بیش از چند صد بنر و پلاکارد را برای خیر مقدم به رئیس جمهوری و هیئت دولت در خیابانهای شهر نصب کرده اند.

از صبح امروز شمار زیادی از خبرنگاران و عکاسان نیز با حضور در میان انبوه مردم سعی در ثبت ن ضبط این حضور ماندگار هستند.

رئیس جمهوری امروز پس از ورود به کرج و طی مسیر استقبال در ورزشگاه مخابرات میدان سپاه سخنرانی می کند.