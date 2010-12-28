رقم واقعی بیسوادان در مازندران 53 هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی امینی صبح دوشنبه در نشست خبری سالروز نهضت سوادآموزی در ساری افزود: آمار اعلام شده از سوی استانداری را تکذیب نمی کنم ولی ممکن است این آمار ناشی از رجعت بیسوادان به سوادآموزی باشد.

وی خاطر نشان کرد: از نظر نهضت سوادآموزی، افرادی که گواهینامه دوره مقدماتی را در این نهاد بگذراند در لیست باسوادان استان قرار می گیرند.



ریشه کنی بیسوادی در مازندران تا پایان سال 90



مدیر کل نهضت سوادآموزی مازندران در حالی از کاهش روند بیسوادی در استان خبر می دهد و معتقد است: جشن پایان بیسوادی در مازندران در اواخر سال 90 برگزار می شود.



امینی با بیان اینکه شناسایی اسمی میزان بیسوادان استان از طریق نهاد بسیج سازندگی آغاز شده است افزود: رسانه ها باید دلیل عدم اقبال خانواده ها برای باسواد کردن سالمندانشان را بررسی کنند.



وی با اعلام اینکه در حاشیه سفر رئیس سازمان بسیج مستضعفان، تفاهم همکاری فی مابین استانداری، بسیج سازندگی و نهضت سوادآموزی مازندران منعقد شده است افزود: بر اساس این تفاهم نامه تمامی شوراها، پایگاه های مقاومت و خانواده ها به صورت خودجوش اقدام به باسواد کردن افراد بیسوادان در مناطق خود می کنند.



امینی اظهار داشت: افرادی که بتوانند نسبت به باسواد کردن افراد در مناطق خود اقدام کنند از سوی نهضت سوادآموزی جوایزی نفیس و پاداش به آنان اعطاء می شود.



وی با بیان اینکه در حوزه ریشه کنی بیسوادی در کشور فعالیت هایی در حال انجام است اظهار داشت: مازندران پایلوت ریشه کنی بیسوادی در کشور می شود.



جذب 280 آموزشیار در نهضت سوادآموزی مازندران



امینی با اشاره به اینکه جشن پایان بیسوادی سال گذشته در شهرستان های سوادکوه، قائم شهر، رامسر و تنکابن برگزار شده است در عین حال از برگزاری این مراسم امسال در شهرستان های نوشهر، محمودآباد، بابلسر و نور خبر داد.



مدیرکل نهضت سوادآموزی مازندران همچنین دلیل عمده رجعت برخی سوادآموزان برای آموزش مجدد را به واسطه دور ماندن بیش از حد از فضای کلاسی عنوان کرد و افزود: ارتباط فرهنگ رسانه ای بین نهضت سوادآموزی و سوادآموزان باید رفع شود.



وی با تاکید بر اینکه نهاد نهضت سوادآموزی بر پایه آموزش و مهارت خواندن بنا شده است اظهار داشت: در کنار این آموزش ها مهارت های زندگی، صنایع دستی به سوادآموزان آموزش داده می شود.



امینی از جذب 280 آموزشیار نهضت سوادآموزی امسال به بدنه آموزش و پرورش مازندران خبر داد و گفت: 400 نیروی آموزشیار نیز به کمک فعالیت تعلیم و تربیت استان درآمدند.



وی افزود: 90 چهره برتر سوادآموز در مازندران شناسایی که برخی از آنها به مدارج عالی دکترا نائل آمده و به عنوان استاد دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.



مدیرکل نهضت سوادآموزی مازندران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد شایعاتی مبنی بر انتصاب مدیرکل نهضت سوادآموزی مازندران در مدیرکلی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در این مورد وزیر آموزش و پرورش هیچ صحبتی با بنده صورت نداده است ولی اگر چنانچه توفیق خدمت همراهی کند آمادگی خدمت رسانی در سنگر دیگر را داریم.

