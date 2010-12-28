نظارت دولت بر قیمت ها بیشتر شود

احمد ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در نور افزود: نظارت جدی دولت موجب می شود تا در جریان ساماندهی یارانه ها، قیمت ها بی جهت افزایش پیدا نکند.

وی قانون هدفمند کردن یارانه ها را نیاز اقتصاد کشور دانست و گفت: همه باید دولت را در اجرای مطلوب این قانون کمک کنند.

ناطق نوری با بیان اینکه اجرای مطلوب قانون هدفمندکردن یارانه ها در گرو همکاری عمومی است، تصریح کرد: اجرای این قانون در واقع ضرورتی جدی و به معنی یک جراحی غده سرطانی در اقتصاد کشور بوده و همه باید دولت را یاری دهند تا این قانون اجرا شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان عده ای که می گویند هنوز شرایط و بستر لازم برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها آماده نشده است، گفت: این حرف منطقی نیست و نمی شود به خاطر حرف اینکه هنوز بستر آماده نیست، بی حرکت ماند بلکه بستر آماده می شود و اکنون که این طرح مهم و حیاتی در کشور به اجرا در آمده همه باید در پیشبرد آن تلاش کنیم.

ناطق نوری اعلام کرد: هدفمندکردن یارانه ها در برنامه 5 ساله مصوب شده بود و بایستی اجرای می شد چرا که نمی شود هر سال در کشور نوسان قیمت داشته باشیم.

دبیرمجمع نمایندگان مازندران اظهارداشت: دولت اکنون باید نظارت و کنترل روی قیمت ها را بیشتر کند تا در جریان ساماندهی یارانه ها، قیمتها بی جهت افزایش پیدا کند.

ناطق نوری همچنین دورنمای کشور و اقتصاد آن را با اجرای این قانون روشن توصیف کرد.



