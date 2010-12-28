"فرمانده من" برای چهل و ششمین بار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل قصه‌هایی از فرماندهان دفاع مقدس، نوشته رحیم مخدومی، ‌احمد کاوری، داوود امیریان ،‌علی اکبر خاوری نژاد، ‌حسن گلچین،‌هادی جمشیدیان،عباس پاسیار و... است.

"من روز عاشورا برمی گردم" ،"شب هور"، "‌رمز یا زهرا (س)"، "فسیتوال انفجار" و "گلوله"، "‌مثل گل سرخ" ،" عقد آسمانی" و "مسیح کردستان" عنوان قصه های این مجموعه است.

در قسمتی از کتاب آمده است: "آدم‌های کوچک‌اندام ولی بزرگ‌منش را دوست دارم. وقتی شیفته شان می شوم سعی می‌کنم به هر طریقی با آنها رفاقت کنم. امروز بخت با من یار شده که ساعتی در ماشین فرمانده گردان باشم و با هم به کرخه نور برویم و ..."

کتاب "فرمانده من"‌ که جزو کتاب‌های نقره‌ای سوره مهر محسوب می شود همواره یکی از پرفروش ترین کتابهای این انتشارات بوده است.

چاپ چهل و ششم کتاب "فرمانده من" در 102 صفحه، قطع پالتویی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.

