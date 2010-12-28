ماموریت ویژه اوپک به میرکاظمی/ شرایط بازار نفت اضطراری نیست

سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر با اشاره به روند رو به افزایش قیمت جهانی نفت در هفته های گذشته، گفت: در حال حاضر هر بشکه نفت در بازارهای بین المللی بیش از 90 دلار معامله می شود که پیش بینی می شود قیمت این کالای استراتژیک در آینده نزدیک از مرز 100 دلار عبور کند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با تاکید بر اینکه برخی از کارشناسان بین المللی معتقدند که همزمان با افزایش قیمت نفت سازمان اوپک باید وارد عمل شود، تصریح کرد: هم اکنون عوامل غیر بنیادین عامل افزایش کاذب نفت خام در بازار بوده و این افزایش قیمت هیچ ربطی به عرضه و تقاضای جهانی طلای سیاه ندارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی هیچ گونه کمبود نفتی در بازار نفت وجود ندارد، اظهار داشت: حتی متوسط ذخیره سازی نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی هفت روز بالاتر از پنج سال اخیر است.

وی از ایجاد آثار روانی و فعالیت بورس بازان به عنوان مهم ترین دلایل افزایش کاذب قیمت نفت یاد کرد و افزود: از سوی دیگر تزریق منابع مالی بدون پشتوانه به اقتصاد آمریکا و سرمای شدید در اروپا و آمریکای شمالی از دیگر عوامل ناپایدار افزایش قیمت طلای سیاه هستند.

خطیبی با اشاره به اینکه در هفته های اخیر بورس بازان میزان خرید نفت از بازار را به طور کاذب افزایش داده اند، اظهارداشت: ضعف ارزش دلار منجر به بالا رفتن قیمت نفت شده است.

جزئیات ماموریت ویژه اوپک به وزیر نفت ایران

به گزارش مهر، خطیبی در ادامه در پاسخ به این سئوال مهر که آیا نیاز به برگزاری نشست فوق العاده اوپک احساس می شود؟ توضیح داد: در حال حاضر هیچ گونه شرایط فوق العاده و یا اضطراری در بازار نفت مشاهده نمی شود؛ از این رو برگزاری نشست فوق العاده منتفی به نظر می رسد.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اعلام اینکه عوامل غیر بنیادین و خارج از کنترل سازمان اوپک منجر به افزایش قیمت نفت شده است، تاکید کرد: هم اکنون انتظارات مصرف کنندگان بزرگ نفت از اوپک بالا رفته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه نشست آینده اوپک ژوئن سال 2011 میلادی برگزار می شود، بیان کرد: با توجه به آغاز ریاست ایران در اوپک از هفته آینده، در آخرین نشست اوپک در کیتوی اکوادراعضای این سازمان یک ماموریت به وزیر نفت ایران محول کرده اند.

وی گفت: وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران باید بازار نفت را تا پیش از برگزاری نشست ژوئن مورد ارزیابی قرار دهد که در صورت وجود شرایط اضطراری در بازار با مشورت و تعامل با سایر اعضا و دبیر کل اوپک دستور برگزاری نشستی فوق العاده را صادر کند.

خطیبی با تاکید بر اینکه نشست فوث العاده اوپک تنها با درخواست وزیر نفت ایران از دبیر کل و سایر اعضای و جمع بندی نظران برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: هم اکنون تقاضای موجود در بازار نفت کاذب بوده و به زودی تاثیر عوامل ناپایدار همچون سرما و فعالیت بورس بازار اثر خود را از دست می دهد.

به گزارش مهر، در نشست یکصد و پنجاه و هفتمین اجلاس وزارتی اوپک با تصمیم 12 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت، ریاست اوپک در سال 2011 میلادی پس از 36 سال به وزیر نفت ایران واگذار شده است.