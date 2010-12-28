کتابی پس از 76 سال امانت پس داده شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، کتاب "سگ فلاندر" نوشته ماری لوئیس نویسنده بریتانیایی که 76 سال پیش توسط یک شهروند آمریکایی از کتابخانه میشیگان این کشور به امانت گرفته شده بود، اخیراً به این کتابخانه بازگردادنده شد.

"مارک مک کی" زمانی که 13 سال داشت، این کتاب را از کتابخانه میشیگان امانت گرفته بود و اکنون که 89 سالش شده، کتاب را به کتابخانه بازپس داده است.

مک کی در این باره گفت: چندی پیش این کتاب را در میان وسایل شخصی و ارزشمند خودم پیدا کردم و بعد هم با پُست تحویل کتابخانه میشیگان دادم. من این کتاب را خیلی دوست داشتم و همیشه می‌خواستم مالِ من باشد.

این شهروند آمریکایی در نامه‌ای که برای مسئول کتابخانه میشیگان فرستاد، نوشته است: فکر می‌کنم باید 1000 دلار برای این کار به کتابخانه شما غرامت بدهم، حاضرم این پول را تهیه کنم.

در مقابل "دونالد ورل" مسئول کتابخانه میشیگان گفته است: مک کی خیلی خوش شانس بوده که کتابخانه میشیگان او را برای بازگرداندن کتابی بعد از گذشت 76 سال، متهم نکرده است و این هم به خاطر نگهداری خوب او از این کتاب است.

وی همچنین گفت: مک کی نباید نگران این غرامت باشد، ما می‌خواهیم این کتاب را در کتابخانه‌مان به نمایش بگذاریم و همچنین نسخه‌ای از چاپ تازه آن را به مارک مک کی هدیه کنیم.