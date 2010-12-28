سقوط مرگبار کوهنوردان آملی در راه صعود به ارتفاعات شاهزید

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گروه سه نفره که دو برادر جوان و یک مرد میانسال از کوهنوردان آملی بودند، قصد کوهپیمایی درارتفاعات بیش از دو هزارمتری منطقه شاهزید را داشتند، که دچار این سانحه دلخراش شدند.

وی درتشریح مرگ یکی از کوهنوردان این گروه تصریح کرد: ایمان حسینی 25 ساله که درپی لغزندگی و ریزش سنگ در مسیر حرکت به ته دره سقوط کرده بود و درپی آن برادر کوچکتر وی به نام مهران حسینی که در این گروه حضور داشت برای نجات وی اقدام اما درحین رسیدن به وی دچار سقوط سختی می شود ودر دم جان می سپارد.

بخشدار مرکزی آمل ادامه داد: ایمان حسینی در این سقوط دلخراش به شدت از ناحیه دست، پا وکمر دچار شکستگی شد.

عسگری پوراضافه کرد: بلافاصله پس از این حادثه و تماس با اهالی روستای شاهزید، تعدادی از مردم برای نجات اعضای این گروه خود را به محل حادثه می رسانند.

وی، از کوهنوردان و افراد علاقمند به صعودهای گروهی خواست بدون هماهنگی با هیئت کوهنوردی شهرستان و راهنما اقدام به صعود نکنند.

روستای شاهزید فاصله حدود 40 کیلومتری با شهرآمل در مسیرجاده هراز واقع شده است.