نام سودان پس از جدایی باید تغییر کند/ رنگ سیاه نماد هویت ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "وصال المهدی" همسر "حسن الترابی" روز گذشته با اشاره به برگزاری قریب الوقوع همه پرسی تعیین سرنوشت در جنوب سودان اظهارداشت: از گذشته با نامگذاری سودان مخالف بودم و پس از جدایی باید این نام تغییر کند.

وی در ادامه با عدم استقبال از جدایی جنوب سودان از این کشورافزود: از همه طرفها می خواهم دور یک میز نشسته و درباره نام جدید سودان تفکر کنند. اگر جنوب در نهایت از کشور جدا شود باید نام جدیدی غیر از سودان برای این کشور در نظر بگیریم.

همسر رهبر حزب کنگره مردمی سودان تاکید کرد: ما دارای فرهنگی عربی اسلامی هستیم و قبایلی داریم که از اعراب جزیره العرب نیز ریشه دارتر هستند. ما نمی خواهیم که رنگ سیاه بیانگر هویت مان باشد.