واکنش به خبر اختلال در اینترنت / پای لنگر کشتی و کوسه ها در میان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل قطعی اینترنت و کاهش سرعت آن تا حدی با زندگی کاربران ایرانی عجین شده که قطعی های مقطعی و کوتاه آنچنان که باید تاثیری بر امور روزمره آنها ندارد. همچنین کاهش هرچند وقت یکبار قیمت پهنای باند نیز آنطور که باید برای مصرف کنندگان نهایی اینترنت ملموس نبوده و تفاوتی در بکارگیری این پروتکل ارتباطی از سوی آنها ندارد.

قطعی مسیرهای ارتباطی موضوع تازه ای نیست و هر از چند گاهی ارتباط کابلهای دریایی و زمینی به دلایلی همچون گیرکردن لنگر کشتی، پاره شدن کابل توسط کوسه ها و یا حفاری وزارتخانه هایی چون راه و نیرو اتفاق می افند.

گرانی قیمت اینترنت هم موضوع جدیدی نیست و با وجودی که مسئولان هرچند وقت یکبار نسبت به کاهش قیمت پهنای باند برای عرضه کنندگان اینترنت اقدام می کنند اما به دلایل متفاوتی همچون وجود ضوابط برای بهره گیری این تخفیفات و یا درصد کم تخفیفهای درنظر گرفته شده و یا حتی کم فروشی شرکتهای اینترنتی، مصرف کننده نهایی از این قیمت عادلانه بی نصیب می ماند و مجبور است اینترنت را با قیمتی بسیار بیشتر از دیگر کشورها دریافت کند.

هیچگونه اختلالی در شبکه اینترنت وجود ندارد

به گزارش مهر، با وجود برخی ادعاها در مورد بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور در روزهای اخیر مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که در هفته گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت هیچگونه اختلالی در شبکه اینترنت بین‌الملل و بین استانی نداشته است و هرگونه اختلالی در این باره را تکذیب کرد.

حسن کریمی با بیان اینکه فقط حوزه شبکه بین استانی و بین‌الملل در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است تاکید کرد: هرگونه اختلال احتمالی که درشبکه های برخی از شرکت های اینترنتی و یا شرکتهای مخابراتی استانی رخ می دهد ارتباطی به شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد.

وی در پاسخ به برخی اخبار مبنی بر میزان ریزش بسته‌های اطلاعاتی از 26 تا 56 درصد در نقاط مختلف کشور تصریح کرد: اصولاً شبکه‌ای که بالای پنج درصد ریزش بسته های اینترنتی داشته باشد عملا از کار افتاده و ارتباط از بین می رود، آنگاه چگونه امکان دارد شبکه در حال کار 56 درصد ریزش بسته های اینترنتی داشته باشد.

کاهش تعرفه پهنای باند تأثیری در کاهش قیمت اینترنت کاربران نداشت

در همین حال کریمی در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر تامین ظرفیت ارتباطی از طریق ماهواره نیز به مهر گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت هیچگونه ظرفیتی را از طریق ماهواره تأمین نمی‌کند و تمامی ظرفیتهای اینترنت موردنیاز کشورمان را از طریق فیبرنوری تأمین می‌کند.

وی در مورد قیمت اینترنت در ایران نیز اینگونه توضیح داد: تنها 20 درصد هزینه ای که کاربران اینترنت می پردازند مربوط به پهنای باند اینترنت زیرساخت است و 80 درصد آن هزینه‌های مربوط به شرکتهای فراهم کننده اینترنت است.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این شرکت چند سال پیش 20 درصد هزینه اینترنت را برای شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت کاهش داد اما عملاً هیچ تأثیری در کاهش هزینه‌های اینترنت کاربران نداشته است.

یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر در دنیا کاربر اینترنت هستند

به گزارش مهر، اینترنت در حالی در کشور ما همچنان با مشکلات ابتدایی چون قیمت و سرعت دست به گریبان است که بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر در دنیا کاربر اینترنت هستند و به جرات می توان گفت 32 درصد جمعیت فعال دنیا روزانه از طریق اینترنت به انجام تمامی امور خود اقدام می کنند.

صرفنظر از میزان دسترسی فعلی اینترنت در جهان، میزان رشد این پدیده بین سالهای 2000 تا 2008 در برخی کشورها بسیار جالب توجه است. برای مثال ضریب رشد اینترنت در کشور الجزایر 6 هزار و 900 درصد، کنگو 46 هزار درصد و سومالی 49 هزار درصد اعلام شده که این توسعه با هیچ صنعتی قابل مقایسه نیست.

توجه به این نکته نیز مهم است که سرعت خطوط اینترنت در کشوری مانند کره جنوبی چهار هزار برابر بیشتر از سرعت اینترنت در کشور ما است و بعضی کشورها مانند سنگاپور پهنای باند یک گیگا - هزار مگابیت در ثانیه - یعنی 200 هزار برابر بیشتر از آنچه که امروز ما در منزل داریم را در برنامه دارند.

استفاده از اینترنت به حدی در جهان فراگیر شده که کشورهای مختلف سالانه میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای دستیابی به این فناوری انجام می دهند و از طریق آن نیز میلیونها شغل تعریف می شود.