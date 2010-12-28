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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

"هنرهای رزمی و فلسفه" منتشر شد

نسبت میان ورزشهای رزمی و فلسفه از سوی گراهام پریست و دامون یانگ در کتابی با عنوان "هنرهای رزمی و فلسفه" مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، استدلال عقلانی و منطقی را می‌توان نوعی پنجه در پنجه حریف انداختن نگریست. همانگونه که در یک رزم و جنگ قدرت بدنی حائز اهمیت است در یک بحث و استدلال عقلی نیز قوت استلال است که مهم است و استدلال برتر پیروز می‌شود.

این اثر، روش استدلال سقراط و افلاطون را به مثابه نبرد و رزم با حریفان توصیف می‌کند. نویسندگان اثر معتقدند ورزشهای رزمی آسیایی چون کاراته، کونگ فو، جودو و آیکیدو تجسم و عینیت ایده‌های فلسفی هستند.

سنت ورزشهای رزمی ژاپن برای نمونه متأثر از سه سنت فکری و فلسفی شینتو، کنفوسیوسی و ذن بودیسم است. این سنتهای فلسفی برای آموزش رزمی ژاپنی هنوز آموزش داده می‌شوند.

به عبارت دیگر، هنرآموز ورزش رزمی ابتدا باید سنتهای فلسفی شینتو، ذن بودیسم و کنفوسیوسی را بیاموزد تا بتواند حرکات بدنی متأثر از آنها را بیاموزد و به مرحله اجرا گذارد.

این کتاب از سوی انتشارات اپن کورت منتشر شده است.

کد مطلب 1219287

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