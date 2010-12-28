وزیر علوم به مهر خبر داد: جزئیات دورکاری دانشگاهها/ ثبت نام دانشگاهیان داوطلب دورکاری

کامران دانشجو در پاسخ به خبرنگار مهر در حاشیه یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر افزود: درخواست می کنیم دانشگاهیانی که برای دورکاری داوطلب هستند اقدام به ثبت نام کنند. همچنین در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال احصاء کارهایی هستیم که می توان آنها را به روش دورکاری انجام داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به اینکه پیش بینی اجرایی شدن دورکاری برای چه تعداد شغل در دانشگاهها یا چه تعداد از دانشگاهیان را می کند، گفت: دانشگاهها مجموعه گسترده ای هستند لذا نمی توانیم در حال حاضر بگوییم چند شغل یا چه تعداد در آموزش عالی می توانند مشمول دورکاری شوند.

رتبه بندی های غربی را چندان قبول نداریم

وی در تشریح دیدگاهی که نسبت به رتبه بندی دانشگاهها که توسط موسسات مختلف غربی صورت می گیرد، گفت: شاخص های آنها را خیلی قبول نداریم چون شاخص های آنها به عنوان مثال نمایه ISI، نمایه های داخلی و شاخص های ما را قبول ندارند ما شاخص های دیگری را قائل هستیم و فکر می کنیم که رتبه بندی ها باید بر مبنای آن شاخص ها صورت گیرد که البته این را فعلا در دنیا نمی توانیم اعمال کنیم.

دانشجو افزود: اگر دانشگاهی ایرانی در رتبه بندی های غربی رتبه 500 کسب کند، قائل نیستیم که واقعا رتبه اش 500 است بلکه قائل به این هستیم که در ردیف های اول دنیا است چون دیدگاه آنهایی که دارند شاخص گذاری می کنند تک بعدی و مادی است در حالیکه دیدگاه ما دو بعدی یعنی مادی و معنوی است. آنها معنا را در شاخص هایشان اصلا دخالت نمی دهند اما ما معنویت را در شاخص هایمان حتما دخالت می دهیم.

شاخص های رتبه بندی ایرانی دانشگاهها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: رتبه بندی که آنها صورت می دهند از دید ما نه اینکه بی ارزش باشد، اما به هیچ وجه مطلق نیست. آنها با شاخص های خودشان و بر مبنای جهان بینی و دیدگاه خود دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، فردوسی مشهد و ... را در رتبه بندی‌شان معرفی می کنند اما رتبه بندی که ما داریم دو بعدی است.

کامران دانشجو افزود: ما فعالیتهای تربیتی، فرهنگی، پژوهشی و اجرایی را در رتبه بندی دانشگاههایمان در نظر می گیریم و به این رتبه بندی قائل هستیم و آن را اصل می دانیم. اگر بخواهیم به دنبال شاخصه های آنها باشیم با فطرت انسان و اعتقاداتمان همخوانی ندارد.

اختیار دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری پابرجاست

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برگزاری آزمون متمرکز دکتری به معنای سلب اختیار دانشگاهها در انتخاب دانشجوی دکتری است، گفت: اختیارت کافی و وافی برای دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری دیده شده است آزمون دکتری دال بر این نیست که اختیارات از دانشگاهها گرفته شده است. 3 تا 5 برابر ظرفیت پذیرش هر دانشگاه به دانشگاه معرفی می شود و آنگاه دانشگاهها دانشجویان دکتری خود را از میان آنها انتخاب می کنند.