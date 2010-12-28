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۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۱

تپه هزار پیچ جنگل دکلها می شود/ سوگله گرگان در معرض خطر

تپه هزار پیچ جنگل دکلها می شود/ سوگله گرگان در معرض خطر

گرگان - خبرگزاری مهر: تپه هزار پیچ که از آن به عنوان سوگله گرگان یاد می شود، در معرض دخل و تصرف ادارات برای احداث دکل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرماندار گرگان نسبت به دخل و تصرف در منطقه هزار پیچ به عنوان تپه سوگله گرگان هشدار داد.

جعفر کرزین ظهر دوشنبه در نشست فرمانداری افزود: در طی 30 سال اخیر دغدغه مردم گرگان احیاء و توجه به چشم انداز طبیعی هزارپیچ بوده است.

وی اظهار داشت: با همت شهرداری، شورای شهر، همکاری فرمانداری و پشتیبانی و توجه خاص معاونت عمرانی استانداری در این دولت و اعتبار ویژه میراث فرهنگی و گردشگری برای این منطقه تحصیص داده شد.
 
وی خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار 20 میلیاردی ریالی استانداری، سکوی زباله از هزارپیچ به جای دیگر انتقال داده شود و 650 میلیون تومان اعتبار گردشگری و شهرداری برای روشنایی معابر، عریض کردن مسیر هزنیه شده است.
 
 
فرماندار گرگان بیان داشت: همچنین با سرمایه گذاران مختلف مذاکره شده تا نسبت به سرمایه گذاری تفریحی فرهنگی و آموزشی در این  منطقه بعنوان یک تفرجگاه کشوری اقدام شود.
 
گرزین افزود: متأسفانه بدون اطلاع این فرمانداری، صدا و سیما، دکلی را در حساس ترین نقطه چشم انداز هزار پیچ ایجاد کرد و  باید این دکل به جای دیگر انتقال یابد.
 
وی خاطرنشان کرد: امروز مسئله ارتباط با ابزار نوین و ارتفاعات متعدد مشرف امری ساده به نظر می رسد  و چون دستگاه ها مطلع شدند در آینده نزدیک هزارپیچ ارزش ویژه ای پیدا خواهد کرد دستگاههای دولتی، نظامی، انتظامی حتی کارشناسان استانداری و فرمانداری گرگان تقاضای اختصاص محلی برای نصب دکل ارتباطی خود در هزارپیچ را کرده اند که با مخالفت جدی فرمانداری روبرو شده است.
 
فرماندار گرگان افزود: اگر درخواستهای متعدد در این نطقه موافقت شود، شاهد جنگل مصنوعی آنتنها در هزارپیچ را شاهد باشیم که در این صورت مورد لعن و نفرین فرزندانمان در گرگان و سراسر ایران قرار خواهیم گرفت.
 
جعفرگرزین گفت: امروز ما مسئولان وظیفه داریم پیش بینی و پیشگیری کنیم و سخن تلخ دوستانمان را با تمام وجود پذیراییم.
کد مطلب 1219301

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