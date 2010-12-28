به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی صبح سه‌ شنبه در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی افزود: مسئله مواد مخدر به جنگ نظام سلطه با جوانان در جامعه بشری تبدیل شده است. به نحوی که مسئله مواد مخدر بعد از قضیه تسلط ناتو بر افغانستان بیش از پیش خودنمایی کرد.

وی ادامه داد: امروز دیگر افغانیها در بحث مواد مخدر تاثیری ندارند بلکه کشورهای ناتو و غربی در تولید و توزیع مواد مخدر تسلط داشته و به این کار می‌پردازند.

رئیسی افزود: از زمان حضور کشورهای ناتو در افغانستان تولید مواد مخدر چندین برابر شده و همچنین مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی تغییر شکل داده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: امروز جریان مواد مخدر را خود آمریکاییها و نظام سلطه در دست گرفتند و افاغنه عوامل آنها به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد: امروز مسئله مواد مخدر جنگ و جنایت علیه بشریت است. یک جلوه جنایت علیه بشریت در غزه یک جلوه در فلسطین و یک جلوه دیگر در افغانستان است.

رئیسی افزود: در سالهای اخیر ضرورت مجازات کسانی که علیه بشریت به جنایت می‌پردازند بیش از پیش احساس می‌شود زیرا این جنایت دیگر بر علیه یک شخص نیست که بتوان از آن گذر کرد.

وی تصریح کرد: فردی که به سمت مواد مخدر می‌رود نه به فکر خود است و نه به فکر خانواده و جامعه و همه مظاهر اجتماعی در برابر مواد مخدر نابود می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: مبارزه با مواد مخدر یک عزم و تصمیم جهانی و جدی می‌خواهد زیرا اگر عزم جدی و جهانی در این موضوع وجود نداشته باشد نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی گفت: امروز از طرف سازمان ملل عزم جدی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد زیرا اکنون آمریکاییها در افغانستان تسلط پیدا کرده و به تولید مواد مخدر می‌پردازند. این در حالی است که این کشورها می‌توانند در کوتاهترین زمان با امکانات خود جلوی کشت و تولید مواد مخدر را بگیرند. اما نه تنها شاهد چنین اقدامی از سوی این کشورها نیستیم بلکه تولید مواد مخدر با حضور آنان شکل جدیدی پیدا کرده است.

رئیسی افزود: برای مبارزه با مواد مخدر باید به طور کامل از موقعیت و تاکتیکهای دشمن مطلع باشیم تا مبارزه تمام عیار و کاملی با این معضل داشت باشیم.

وی گفت: شناخت کافی از وضعیت جهان به خصوص کشورهای شرقی، فروشندگان مواد مخدر و شناخت سرشبکه‌های اصلی مواد مخدر برای مبارزه کامل با این معضل یک ضرورت است به نحوی که به هر میزان که اطلاعات ما جامع و کامل باشد عزم و جدیت نیروها در مبارزه نیز جدی‌تر می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر با یک اقدام هماهنگ و پیگیر و با انگیزه دقیق به مبارزه با مواد مخدر بپردازیم می‌توانیم موفق باشیم اما اگر اقدامات به صورت مقطعی صورت گیرد قطعاً تاثیرگذار نخواهد بود.

وی با اشاره به شناسایی قاچاقچیان کلان مواد مخدر گفت: باید شناسایی افرادی که به صورت سازمان یافته به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند در اولویت کار قرار گیرد تا دستهای پنهان و هدایت کننده خرده فروشان مشخص شود و این یک ضرورت است که عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر شناسایی شوند.

رئیسی افزود: برخورد با سرشبکه‌ های اصلی قاچاق مواد مخدر به معنای غفلت از برخورد با خرده‌فروشان نیست بلکه این دو اقدام باید به صورت همزمان و در کنار یکدیگر انجام شود.

وی گفت: قانون مبارزه با موادمخدر در برخورد با مخدرهای صنعتی یک موضوع مهم و قابل توجه بود که در سالهای اخیر موجب نارضایتی مردم و مسئولان قضائی و انتظامی شده بود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر موجب شد تا با مواد مخدر صنعتی نیز مانند مواد مخدر سنتی برخورد شود.

وی همکاری میان بخشهای اطلاعاتی و عملیاتی را یک ضرورت دانست و گفت: این همکاری نقش مهمی در شناسایی عوامل کلان توزیع مواد مخدر خواهد داشت. بر همین اساس باید بخش فعالی در مسئله مواد مخدر وجود داشته باشد تا کنترل و تسلط اطلاعاتی دقیقی بر موضوع مواد مخدر ایجاد شود.

رئیسی گفت: ابتکار عمل در بحث برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر باید در دست نیروهای مبارزه کننده باشد زیرا اگر ابتکار عمل در دست قاچاقچیان باشد مبارزه بسیار سخت می‌شود و هر روز این افراد با راههای جدیدی به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند.

وی افزود: در قاچاق مواد مخدر یک اراده سیاسی از سوی قدرتهای بزرگ وجود دارد و این موجب می‌شود که تسلط اطلاعاتی از سوی نیروهای مبارز بیش از پیش ضروری شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به برخورد با دانه درشتها در امر قاچاق مواد مخدر گفت: برخورد با این افراد می‌تواند از حوادث آینده پیشگیری کند. بر همین اساس باید بخش دیپلماسی در کشور یک جایگاه قطعی داشته باشد زیرا تهدید مواد مخدر موضوعی است که از خارج مرزها کشور را تهدید می‌کند. بر همین اساس یک بخش دیپلماسی فعال برای حساس کردن دنیا به این معضل نیاز است.

وی گفت:‌ امروز در دستگاه قضائی اراده و عزم جدی برای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر وجود دارد به نحوی که در طول یک سال اخیر شاهد بررسی پرونده‌‌هایی در قوه قضائیه بودیم که نتایج و آثار بسیار خوبی در سطح کشور داشت.

رئیسی افزود: امروز مسئله مواد مخدر در قوه قضائیه به عنوان یکی از مسایل مهم مطرح است که برخورد با متهمان را در اولویت قرار داده است.

وی گفت: در قوه قضائیه به هیچ عنوان به قاچاقچیان کلان رحم نمی‌شود و کسانی که در این زمینه عمر خود را تباه کرده و خانواده ‌ها را از هم می پاشانند به شدت مورد برخورد قرار می‌گیرد.